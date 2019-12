En boxes, la novia de Mauro Zárate se prepara con todo para llegar al verano

View this post on Instagram

SORTEO... Un Electroestimulador EMS de Beurer!ud83dudc4fud83dudc4fud83dudc4f . Para que puedas tonificar tus mu00fasculos y estar u2728 divina! . Participar es muy fu00e1cil: ud83dudc49Dale ME GUSTA a esta foto ud83dudc49Seguime a mi y a @beurer_argentina ud83dudc49Etiquetar a 3 amigas Y listo! . El sorteo es nacional, y pueden participar todas las veces que quieran, siempre que no repitan los @ de sus amigas. El envu00edo del premio es sin cargo para el ganador. . El sorteo se realizaru00e1 el du00eda lunes 16/12 desde esta cuenta . Mucha Suerte!ud83dude4fud83dude09 . . . #sorteo #beurer #beurerargentina #electroestimulacion #ems #electrofit #sorteos #musculos #electrodos #parchesbeurer