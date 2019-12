La interminable MILF argentina le mandó un mensaje picante a Alberto Fernández: mirá que le reclamó

View this post on Instagram

@alferdezok Seu00f1or Fernandez, me tomo el atrevimiento de expresarle la gran angustia que siento por el tema de los animales de los ex zoo de #argentina . Usted sabe que todavu00eda continu00faan, la gran mayoru00eda de ellos , encerrados allu00ed. Y que muchos de estos animales los mandan fuera de nuestra #argentina , a otros zoo, gastando fortuna y en la u00fanica empresa autorizada para su traslado, la del primo de #marcospeu00f1a . Nosotros acu00e1 tenemos el primer santuario de animales @tekovemymba . En Colon, Entre Ru00edos . Donde deberu00edan ser trasladados para su bienestar , la gran mayoru00eda , por no decir todosss. Ademu00e1s tenemos 8 elefantes, por lo cual es mi lucha que mantengo desde hace mas de un au00f1o , la comencu00e9 con Pelusa la elefanta de lLa Plata que le practicaron eutanasia, tambiu00e9n al poco tiempo muriu00f3 tambiu00e9n Mery, de Entre Ru00edos. Estas elefantas las queru00edan llevar a Brasil . Como lo quieren hacer con los 8 elefantes quu00e9 hay ahora. 3 en #ecoparque ,#mara asiu00e1tica , #pupy y #kuky africanas , 4 en #Mendoza #kenya africana y estu00e1 el u00fanico macho #tamy , el cual es el papu00e1 de #Guillermina nacida en cautiverio , hija de #pocha. Y 1 en #Lujan que se llama #sharima y hace poco perdiu00f3 a su media hermana #Arly . Todas ellas asiu00e1ticas. Seu00f1or Fernandez los animales son nuestros . Ellos vivieron muchos au00f1os acu00e1. No permita que los dejen ir y ruego intervenga en el control de todos los animales que continu00faan en los zoo, Amo a los animales y no voy a dejar que sigan teniendo este maltrato TAn egou00edsta . Hay mucha gente que trabaja allu00ed y no le importa nada mu00e1s que los negociados . En algu00fan momento me gustaru00eda que me pueda recibir , conjuntamente con #tekovemymba , para que este tema de los animales no siga siendo TAn lento y engorroso. Nosotros queremos ayudar en la reconversiu00f3n de los #exzoo y nos la hacen muy difu00edcil . . Dije . Gracias Seu00f1or Fernandez . Atte DC los elefantes son nuestros , como todos los animales que continu00faan encerrados en los zoo @tekovemymba @cristinafkirchner