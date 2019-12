Araceli González reveló un secreto, pero tuvo un descuido: se le vio ...

View this post on Instagram

Estoy muy feliz de presentar mi primera colecciu00f3n de labiales u201cLoveu0026amp;Peaceu201d by @approfessionaloficial #labialesfluidosmate en los dos colores que amo. #colorado #nude . Gracias a las profesionales de @approfessionaloficial por ser parte en este proyecto que ya pueden disfrutarlos Ustedes. Lo pueden encontrar en mi tienda online de araceliweb.com #tiendaonline . El link estu00e1 en cada historia de instagram y acu00e1 arriba tambiu00e9n lo pueden encontrar! A colorear nuestros labios! #femenina #elegante #araceliweb #lanzamiento #coleccion #labiales #mate ud83dudcf8 @fabianmorassut #makeup @joaquinlpatterson #hair @diegoimpa #style @tvtrendy ud83dude4bud83cudffbu200du2640ufe0f ( link ud83dude4bud83cudffbu200du2640ufe0f)