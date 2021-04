Un peligro en la calle: apareció "el sátiro de la bragueta", mirá lo que hizo

La dueña de un local en Bahía Blanca vive momentos terroríficos. Es que tuvo que denunciar a uno de sus clientes, de 60 años, por concurrir en reiteradas oportunidades a su fiambrería con la bragueta abierta y mostrándole sus partes íntimas.

Según contó la víctima Verónica, el acusado acudió a su comercio, y cuando le abrió la puerta, vio que "tiene la bragueta baja". "Pensé que era sin querer. Le abro la puerta, entra al local y nada, no tenía calzones, se le veían las partes íntimas", señaló.

Y continuó: "Él me hablaba, yo estaba incómoda, pero pensé que era sin querer. Cuando viene una señora, él me dice que me va a mostrar unos condimentos y sale afuera al auto. Y me dice 'atendé a la señora'. Espera a que ella salga y cuando él vuelve, ya no tenía ni el botón abrochado, lo tenía totalmente abierto el pantalón. Me puse a temblar".

"El lunes cuando me toca la puerta, lo veo, lo reconozco y lo atiendo por la ventanilla. Cuando me acerco, se vuelve a bajar la bragueta, entonces le digo si me espera un segundo, vuelvo adentro, agarro el celular y le digo 'señor, me puede hacer un favor, se puede levantar el pantalón', y lo empecé a filmar", denunció Verónica en diálogo La Brújula 24.

Tras este episodio, la mujer hizo la denuncia ante el temor de que el sujeto volviera.

Frente a las repercusiones, el presunto acosador, de apellido Ramos, se defendió al afirmar que salió "descuidado" y se excusó con que "no usa calzoncillo". "Lamentablemente, se me debe haber abierto el cierre o salí con el cierre abierto, y pasó lo que pasó. No fue con doble intención, son cosas que pasan, lamentablemente no lo puedo cambiar eso", afirmó.

