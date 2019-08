Mirá cuáles son los complejos con tu cuerpo, según tu signo

Cada persona es un mundo, pero los signos del zodiaco nos aportan una pauta de la que no podemos escapar, pues en mayor o menor medida los rasgos que conforman nuestra belleza se ven sopesados por los complejos que ocultamos, y eso lo marcaron las estrellas durante nuestro nacimiento.

Aries

Del 22 de marzo al 20 de abril

Los nacidos bajo el signo de Aries son personas seguras de sí mismas, que mantienen un buen nivel de estabilidad emocional y que tratan de apreciarse físicamente tal y como son, sin caer en complejos fáciles. Sin embargo, todos tenemos nuestro talón de Aquiles, y en el caso de Aries no es tanto un complejo como una obsesión: tener bien el pelo. El corte y el peinado les importa mucho, y son muy pudorosos a mostrarse en público con el pelo en mal estado.

Tauro

Del 21 de abril al 21 de mayo

Los tauro son personas conservadoras a las que no les gusta innovar en su aspecto físico o hacer experimentos. Son pudorosos, aunque tratan de demostrar continuamente que su imagen no les obsesiona y que no son presumidos. Y puede que no lo sean, pero cualquier alteración de su estética les hace sentir que pierden el control y les produce una profunda vergüenza. Los tauro suelen tener complejo por el tamaño de algunas zonas del cuerpo, en su caso el tamaño les importa: de la nariz, de los pies, de las manos, la boca. Siempre hay algo que les preocupa, y en función de la genética de cada cual será una parte de su cuerpo diferente.

Géminis

Del 21 de mayo al 22 de junio

Los géminis saben explorar las posibilidades de su aspecto, son innovadores y saben jugar con la irreverencia. Suelen mantener cierta obsesión con dos partes del cuerpo muy distintas: los dientes y el pecho. Por un lado les obsesiona que su dentadura se vea uniforme y blanca, y por otro pueden sentir que el pecho es más o menos abundante, lo que depende de la persona, pero lo cierto es que son dos puntos muy importante para los géminis, que además mantienen una personalidad cambiante y alternativa, y puede que durante una época sean felices y se sientan en armonía con estas partes de su cuerpo, y que seis meses después renieguen de ellas.

Cáncer

Del 23 de junio al 23 de julio

Los cáncer son personas tocadas por el don de gentes, que suelen contentarse con lo que las vida les da y que hacen de la necesidad virtud. No tienen grandes complejos físicos, pero son muy presumidos. No en vano utilizan su aspecto físico para comunicarse, y verse bien y a gusto con su estética es una herramienta ineludible para abonar su alegría y positividad. De esta forma, los complejos que mantienen los cáncer suelen estar ocultos para los demás. No son zonas evidentes de su cuerpo, sino más bien aspectos privados que la ropa sabe disimular: un tatuaje del que se arrepienten, un grano o lunar con una forma que a ellos mismos les desagrada o una forma característica de los dedos del pie. Sin duda algo nada grave, pero que a ellos les hace mirar para otro lado cuando se ven en un espejo.

Leo

Del 24 de julio al 23 de agosto

La seguridad en ellos mismos es una de las más importantes virtudes de los leo, por eso son dinámicos y saben apreciarse tal y como son. Sin embargo, tengan la nariz pequeña o grande, recta o abultada, es común que los leo renieguen de ella y sueñen con tenerla de otra manera. Es un complejo típico en ellos que además ejemplifica muy bien el paradigma de los leo: todo seguridad, salvo en algo central y capital como la nariz, constituyendo de esta forma la famosa excepción que confirma la regla.

Virgo

Del 24 de agosto al 23 de septiembre

Los virgo son cambiantes. No en vano nacieron en una época el año en la que el calor da paso al frío en el hemisferio norte, y a la inversa en el sur. Por esta razón, los complejos de los virgo son cíclicos y tiene que ver con cuestiones no visibles, sino temperamentales. El complejo del virgo es a no causar buena impresión, todo él, por lo que el miedo escénico forma parte de su carácter en cualquier situación, surgiendo de esta forma pequeños complejos temporales.

Libra

Del 24 de septiembre al 23 de octubre

Los nacidos bajo este signo están en búsqueda perpetua de la estabilidad, y raramente lo consiguen, pues en eso consiste la búsqueda: en un continuo camino. De esta forma, los libra son muy susceptibles a los comentarios de los demás, y temen no gustar, por lo que si alguien critica cualquier aspecto físico ellos podrán convertirlo en un complejo en cuestión de segundos. Además, son muy sensibles a los cambios, y si les cortan el pelo más de la cuenta, o el color del tinte no es el deseado, eso se convertirá en un complejo durante un tiempo.

Escorpio

Del 24 de octubre al 22 de noviembre

Los escopio son muy sensibles a su voz. Es común que los nacidos bajo este signo no se reconozcan a sí mismos al escuchar una grabación. Esta es una situación común en cualquiera, pero en el caso de los escorpio resulta especialmente desagradable escucharse. Son un signo muy afín a la música y a la sensiblidad sonora, y por esa razón son exigentes con lo que respecta a su tono de voz y a la impresión que da, y a poco que su timbre les disguste puede acabar constituyendo un complejo para ellos.

Sagitario

Del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Los sagitario son uno de los signos más abiertos y energéticos, todo en ello es vigor y virtud, y de esta forma lo que más detestan ses la falta de armonía. Todo lo que se salga de lo normal dentro de unas proporciones les hace sentir inseguros. En concreto, los rasgos faciales les importan mucho a los sagitario, como no tener orejas grandes, o labios excesivamente carnosos. Esto puede convertirse en una obsesión durante su adolescencia, pero posteriormente saben vivir con ello y convertir la necesidad virtud, acabando por transformar en orgullo aquello que les hacía sentirse acomplejados.

Capricornio

Del 23 de diciembre al 19 de enero

Los capricornio son todoterreno de la vida, y de esta forma convierten su aspecto físico en lo último que les preocupa. No parecen presumidos, aunque les alegra causar buena impresión y saben que la apariencia también es una carta de presentación importante. Pero su filosofía de vida no les permite obsesionarse con cuestiones menores y saben darle a todo su justa importancia. Pese a ello, como ocurre con otros signos del zodiaco, dime de qué presumes y te diré de qué careces, los capricornio suelen sentir complejo de su sonrisa, no por la forma de sus dientes, sino por el sonido que produce.

Acuario

Del 20 de enero al 19 de febrero

Los acuario disfrutan con el eclecticismo, y son dados a los cambios radicales a jugar con la estética para crear nuevas combinaciones que les ayuden a expresarse. Sin embargo, sienten pudor de su peso, así que el acuario puede tender a llevar un control férreo de la dieta, y cuando no lo consigue siente un grave complejo sobre su figura.

Piscis

Del 20 de febrero al 21 de marzo

De entre todos los signos del zodiaco, piscis es uno de los líderes naturales, y marca tendencia allá donde va. Y, sin embargo, oculta un secreto con aquello que le acompleja. Los piscis sienten pavor al mal olor corporal, al suyo propio. Son personas muy sensibles al olfato, y cuando notan que huelen mal no encuentran disculpa posible, Esto les produce una gran vergüenza y necesidad de asearse cuanto antes, con una urgencia y necesidad muy por encima de la media.