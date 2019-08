Le tocó la bocina y mujer casi le destroza todo el auto

Un incidente de tránsito terminó de manera violenta luego de que una mujer, enfurecida porque le tocaron la bocina mientras intentaba estacionar, se bajara del auto y le abollara el vehículo a un hombre, en pleno barrio porteño de Recoleta. La situación, que de inmediato trajo a la mente la premiada película " Relatos Salvajes", se produjo en presencia de dos efectivos policiales.

El suceso pasó minutos antes de las 18 de este jueves en el cruce de la calle Azcuénaga y la avenida Santa Fe, cuando una señora, a bordo de una camioneta Chery patente AB 497 XM, intentaba estacionar sobre la primera de las arterias.

En ese momento, y de acuerdo a lo que contaron a Crónica testigos que estuvieron en el momento del hecho, "un hombre le tocó bocina, aparentemente para que se apure".

La mujer tomó muy mal la situación y comenzó a gritarle. Luego, bajó de la camioneta y le pateó el vehículo al individuo, que intentó detenerla. "Me vas a romper el auto, la c... de tu m... Pará un poco que ya me estás sacando" le gritó el hombre.

"El que te sacaste fuiste vos" le contestó la mujer, mientras un agente de la Policía de la Ciudad trataba de trabquilizarla. "Tengo certificado de discapacitada, necesito estacionar" le dijo la alterada señora al oficial.

A los pocos segundos, la emprendió con otro puntapié. "Sos loca", le espetó el hombre, mientras la mujer aseguraba "no, vos sos loco. Estos son los que cagan a palos a las mujeres".

Sin tranquilizarse, la señora le "tiró una trompada" al hombre, según se ve en el video que ilustra la nota. "Vos me pegaste primero" dijo la mujer, al tiempo que uno de los policías intentaba pararla y le advertía: "basta porque esto va a terminar peor".

La situación, presenciada por muchos peatones y automovilistas, concluyó cuando los oficiales llevaron a los involucrados a la comisaría situada en Charcas y Laprida.