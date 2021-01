Qué se sabe de la serie de "El Señor de los Anillos", que apunta a destronar a Game of Thrones

Amazon Studios quiere una gran serie de la que puedan salir diversas propuestas secundarias a modo de spin-off. Al principio, parecía claro que su intención era apostarlo todo a dos temporadas que utilizar como base para el resto pero, según publicó The Hollywood Reporter, el trato inicial consta de cinco temporadas, ya sean de una serie inicial o pertenecientes a diferentes historias sobre la Tierra Media de J.R.R. Tolkien.

Gracias a un informe filtrado por TheOneRing, ya tenemos una suerte de sinopsis del mundo que nos espera:

"La próxima serie de Amazon Studios lleva a las pantallas por primera vez las heroicas leyendas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de ‘El hobbit’ y ‘El señor de los anillos’ de J.R.R. Tolkien, y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía del hilo más fino y el villano más grande salido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo de oscuridad. Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un elenco de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas a los majestuosos bosques de la capital de los elfos de Lindon, pasando por el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho tiempo después de que se hayan ido".

Ambientación: bienvenidos a la Segunda Edad

“Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras”, reza el texto publicado por la cuenta oficial The Lord of the Rings on Prime junto a un austero plano de la Tierra Media en el que todo parece en su sitio hasta que, si uno se fija en la esquina inferior izquierda, ¡BAM! Númenor.

¿Qué quiere decir esto? Que la serie de Amazon estará ambientada en Segunda Edad de la Tierra Media, la Edad Oscura, período anterior a lo acontecido tanto en ‘El Señor de los Anillos’ como ‘El hobbit’.

Sus casi 3500 años de historia comienzan con el asentamiento de los Elfos en Eriador (la región que en la Tercera Edad ocupan Rivendel, Bree o la Comarca), y terminan con el tajo de Isildur que frena el nuevo y penúltimo resurgir de Sauron. En esta época, los hombres más poderosos ocupan Númenor, una isla que les fue regalada por los valar como recompensa por haber soportado a Morgoth y compañía.

Sin liarnos demasiado en una enrevesada y fascinante historia, digamos que los númenoreanos (o dúnedain), fueron una especie superior de hombres cuyo auge ocasionó no pocos conflictos con los elfos y terminó desencadenando el hundimiento (literal y figurado) de su civilización. ¿Veremos estas luchas entre especies? ¿Seremos testigos de cómo un disimulado Sauron envenena a los isleños? ¿Veremos a Gandalf, Elrond o Galadriel? ¿Será la forja de los anillos de poder parte de la trama? Todo esto es ahora posible.

Los participantes

Amazon Studios es la encargada de todo esto. Para ello, ha firmado un multimillonario contrato con The Tolkien Estate, los encargados del patrimonio del escritor, pudiendo adaptar cualquier obra con su firma.

New Line Cinema y Warner Bros. no tienen los derechos televisivos de la obra, pero sí controlan los cinematográficos. Amazon, consciente de que será difícil separarse de la traslación visual de la Tierra Media lograda por las dos trilogías de Peter Jackson, ha llegado a un acuerdo en el que todos pueden salir beneficiados. Si la serie incluye elementos de las películas logrará entrar antes en muchos hogares y, si el éxito es el que todos esperan, Warner podrían volver a poner en marcha la maquinaria para nuevas adaptaciones en pantalla grande.

Vuelta a Nueva Zelanda

"Mientras buscábamos la localización en la que poder dar vida a la belleza de la Segunda Edad de la Tierra Media, sabíamos que necesitábamos encontrar un lugar majestuoso, con costas vírgenes, bosques y montañas, que también son escenario de otras producciones de primera categoría, además de estudios, artesanos y otro personal altamente cualificado y con experiencia. Estamos felices de poder confirmar oficialmente que Nueva Zelanda va a ser la casa de nuestra serie basada en la historia de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien", han confirmado los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay.

Pero, ¿y Peter Jackson?

Hasta el momento, el director neocelandés estaba fuera de la ecuación pero, según el proyecto se ha ido volviendo más ambicioso, su nombre comienza a sonar en los despachos de Amazon.

Fue la entrada en el proyecto de New Line Cinema y Warner Bros. lo que realmente hizo pensar que Jackson debería estar involucrado de algún modo en la serie, probablemente como productor ejecutivo si, como parece, se va a tener en cuenta parte de lo narrado en sus tres (vale, seis) películas.

Peter Nelson, abogado del director, ejerce estos días de intermediario entre Amazon y Jackson, por lo que debemos entender que el contacto ya se ha llevado a cabo, algo que confirma las tibias declaraciones de algunos ejecutivos, temerosos de confirmar nada antes de tiempo pero incapaces de negar rotundamente su implicación.

"No ha habido ninguna negativa por su parte, simplemente no tenemos ninguna noticia sobre cuál será su participación", comenta a SlashFilm Jennifer Salke, directora de Amazon Studios Television. Albert Cheng, co director de televisión de Amazon Studios Television, agregó: "Es consciente de lo que está sucediendo".

Bayona, a la Tierra Media

J.A. Bayona, el español detrás de 'El Orfanato' y 'Un monstruo viene a verme', será el productor ejecutivo junto a su socia Belén Atienza y el director de los dos primeros capítulos.

"J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo", ha explicado el director en la nota de prensa. "No puedo esperar para llevar al público de todo mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista".

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, también ha querido elogiar al director de 'Jurassic World: El Reino Caído':"El alcance y la amplitud de la capacidad de creación de J.A. Bayona encaja perfectamente con nuestros ambiciosos planes para 'El señor de los anillos'. Es apasionado y colaborador, un visionario que ha creado emocionantes historias originales junto a su increíble compañera de producción, Belén. Estamos todos muy emocionados de que se unan a nuestros guionistas J.D. Payne y Patrick McKay, no podemos imaginar una forma mejor de comenzar este viaje a la Tierra Media".



"Estamos encantados de que J.A. y Belén se unan a la comunidad mientras continuamos desarrollando esta serie épica", han comentado los guionistas encargados de la serie, JD Payne y Patrick McKay. "Hemos sido grandes admiradores de la obra de J.A. durante años, y sabemos que su estética épica, cinematográfica y profundamente sincera es perfecta para dar vida a la Tierra Media".

El reparto

Markella Kavenagh fue el primer nombre confirmado para el reparto. La australiana, que aparece acreditada para interpretar a un personaje llamado Tyra, ha participado en series como ‘Romper Stomper’, ‘El misterio de Hanging Rock’ y ‘The Cry’. Nada más ha trascendido sobre quién será la misteriosa Tyra.

A principios de 2020, llegó la primera gran lista de nombres confirmados que se unieron a Kavenagh: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman.

El 3 de diciembre, Amazon publicó un nuevo comunicado en el que se confirmaron hasta veinte nuevos nombres de intérpretes procedentes de Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka, Reino Unido y Estados Unidos en el que se incluye a: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker y Sara Zwangobani.

"El mundo que J.R.R. Tolkien creó es épico, diverso y lleno de emoción. Estos artistas extraordinariamente talentosos, procedentes de diferentes partes del mundo, representan la culminación de una búsqueda de varios años para encontrar artistas brillantes y únicos que den vida a este universo de nuevo", aseguran J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners y productores ejecutivos de la serie. "El reparto internacional de la serie Amazon Original El Señor de los Anillos es más que un simple reparto. Es una familia. Estamos encantados de dar la bienvenida a cada uno de ellos a la Tierra Media".

La inversión

Aquí es donde todo se dispara. Para entender el contexto de las cifras, se calcula que una temporada de ‘Juego de tronos’ de diez capítulos cuesta unos 100 millones de dólares, cifra con la que se asemeja a los 10 millones por capítulo de la famosa décima temporada de ‘Friends’ y que se queda cerca de los 130 millones de ‘The Crown’, hasta ahora la serie más cara de la historia.

Las primeras cifras de ‘El señor de los anillos’ de Amazon nos hablaban de una inversión inicial de 500 millones, de los que 250 desaparecerían en concepto de derechos y quedarían 125 para cada una de las dos temporadas iniciales.

Ahora que sabemos que el trato inicial incluye cinco temporadas, en The Hollywood Reporter creen que el presupuesto total podría dispararse hasta los 1000 millones.

Estreno

Por lo que se ha sabido del acuerdo con The Tolkien Estate, tendríamos que tener noticias dentro de poco. Si en dos años (desde 2017) Amazon no comenzaba la producción de la serie, todo lo anterior tendría que ser renegociado.

Tenían hasta finales de 2019 para cerrar al equipo técnico y artístico y descubrir qué quieren lograr con la mayor inversión en una serie hasta la fecha, un producto a la larga que deberá durar años y que nace con la esperanza de convertirse en el inicio de un gigantesco nuevo universo de adaptaciones e historietas ambientadas en el imaginario Tolkien.

Todo iba bien sobre calendario pero, debido a la crisis del coronavirus, el rodaje se ha visto atrasado hasta julio de 2020, por lo que el posible estreno en 2021 vuelve a peligrar. Digamos que en 2022, si todo se calma un poco, deberíamos volver a soñar con mundos de fantasía.