El misterio paranormal de Among Us: ¿manejado por aliens?

Among Us, para aquellos locos que aun no lo conozcan, es el juego con mayor éxito de lo que va del año. Con reglas simples pero sistemas de estrategia que deben superar lo básico, este estilo de mafia en el espacio no ha hecho más que sumar jugadores de todo el mundo. Matar, sobrevivir, cumplir las misiones y encontrar al impostor, de eso se trata el juego desarrollado por InnerSloth.

Aunque muchos optan por armar un grupo de amigos y jugarlo valiéndose del Display para comunicarse en vivo y directo, otros tantos apuestan por el incógnito y juegan con usuarios de los que solo pueden conocer sus avatares en traje de astronautas.

Tal ha sido la fama que ha ido ganando este juego que incluso ya han salido por Instagram versiones al estilo de dibujos animados representando las situaciones que pueden darse en cada asesinato dentro de la nave espacial.



Su traducción sería “Entre nosotros”, lo que implica un traidor. Por eso el grito de “REPORTED BODDY” que inicia con una discusión en donde se eliminará a un jugador por democracia (mayoría de votos) puede generar más adrenalina de lo que se cree.

Pero entre medio de este fanatismo, existen algunos que quieren ver más allá y se suman a las distintas teorías de internet que tratan de “comprender” el mundo de Among Us. Algo es claro: el impostor es un alien. Incluso sus formas de homicidio traicioneras asemejan las escenas representadas en películas de ciencia ficción.

Así comenzaba la teoría del sitio Screen Rant a la que continuó un cuestionamiento que se propondrían responder: los demás tripulantes... ¿son humanos?. La investigación, en la que se estudio la contextura de los protagonistas y el ambiente confirmó que no, ninguno de los avatares serían humanos.

Según el portal de Utah, los tripulantes miden cerca de 90 centímetros, que equivale a la mitad de un ser humano o bien un 60 o 70 % de la estatura media. Y siguiendo esta línea determinaron que pesarían entre 40 y 42 kilos. Otro de los cuestionamientos va en torno al origen de la nave, que algunos suponen sería humana, a causa de los cinco dedos presentes para activar y utilizar el reactor, pero no han quedado rastros de la civilización.

Ahora sabemos que cada vez que el juego inicia, nos disponemos abandonar la existencia humana para internarnos en un juego de traiciones y misterios de naturaleza extraterrestre. ¿Sospechabas que podía tratarse de una realidad de este tipo?

(Fuente: Los Andes)