Sigue la polémica por la fotografía de un presunto alienígena

Una misteriosa y a la vez extraña fotografía de una publicidad en la que se ve un ser extraterrestre real y que fuera publicada en la pagina Nº 51 de una revista estadounidense de hace 30 años, ha reavivado la polémica sobre su veracidad, luego que otra vez salió a la luz, en nuevos análisis que no alcanzan a llegar a la verdad.

"En noviembre de 1989, AMOCO publicó un anuncio a toda página en la revista Aviation Week and Space Technology. En el mensaje, en inglés, rezaba: 'Technology so advanced it will help you answer some big questions'". (La tecnología tan avanzada que te ayudará a responder algunas preguntas importantes).

Extrañamente, este anuncio apareció en la página 51… de todas las páginas de ese número! Otra cosa por demás enigmática es que al otro lado de la página había una foto a todo color de una cabeza y hombros alienígenas con su mano de cuatro dedos levantada en un gesto de amistad.

Aunque desde AMOCO dijeron entonces que es una foto de una modelo de 10 pulgadas (25 centímetros) se tejieron entonces dos explicaciones, como indica Emilio Cuevas (Misterio.TV)

La primera. En un vídeo de una conferencia sobre OVNIs, el orador, el ya fallecido William Cooper, afirmó que “la explicación oficial es que se trata de una foto de una estatua de bronce. Cómo puede ser de bronce, si se mira de cerca se pueden ver poros en la piel, pelos finos que salen del lado del cuello, y humedad en los ojos y las fosas nasales. Linda (Moulton) Howe dice que vio la estatua, pero no podía estar segura de que fuera la cosa en esta foto”, expresó por entonces.

La otra. En otro video, esta vez de una conferencia de OVNIs en Brisbane, Australia, en 1996, Robert Dean muestra la misma imagen pero tiene una historia diferente. Dice que la imagen se “supone” que es la de un modelo de arcilla. Y al artista, esta vez a una mujer… se le preguntó si vendería el modelo por 100.000 dólares. Ella nunca produjo la estatua para la venta. Dean dice que no cree que la foto sea la de un modelo, y luego muestra una foto de un cráneo antiguo, que se asemeja a la forma de la imagen alienígena, en especial en la parte superior de la cabeza”. De todas maneras, algunas personas afirman, o especulan, que una imagen publicada en un anuncio parece demasiado real para ser falsa e indican que un alienígena real posaría para tal foto, y que la imagen sería publicada en un anuncio para AMOCO. Saque usted sus propias conclusiones.