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Tragedia

Un abogado murió tras caer al vacío en un gimnasio de Bahía Blanca

El hecho ocurrió en una sucursal de la cadena SportClub. La víctima, de 69 años, cayó desde un entrepiso luego de que cediera un banner publicitario que cubría una abertura sin protección. La Justicia investiga las condiciones edilicias del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 69 años, identificado como el abogado Juan Roberto Cafasso, falleció este sábado tras sufrir una caída desde una altura de más de cinco metros dentro de un gimnasio ubicado en la ciudad de Bahía Blanca. El siniestro ocurrió en la sucursal de la cadena SportClub, situada en el predio comercial de la calle Sarmiento al 4100.

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De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, el hecho se registró alrededor de las 14:00 horas en el entrepiso del establecimiento, sector donde se encuentran las máquinas de ejercicio cardiovascular. Cafasso utilizaba una caminadora elíptica cuando descendió del aparato, aparentemente para buscar agua.

Al perder la estabilidad o intentar recostarse sobre el sector lateral, el hombre se apoyó contra una estructura que estaba cubierta por un banner publicitario de lona. Dicha lona ocultaba un hueco que carecía de barandas, paredes firmes o mallas de contención. Al no soportar el peso, el material cedió y la víctima cayó al vacío, impactando contra el suelo de una oficina en la planta baja.

Personal médico acudió al lugar tras el alerta de los presentes y practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no se logró estabilizar a la víctima, quien falleció en el acto debido a los traumatismos sufridos. Cafasso era un profesional reconocido en la localidad bonaerense, donde se había desempeñado como director del Consorcio de Gestión del Puerto hasta el año 2023.

La investigación judicial quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFIJ) N° 1, bajo la dirección del fiscal Cristian Aguilar. Como primeras medidas, se ordenó la clausura preventiva del complejo deportivo, la realización de peritajes técnicos por parte de la Policía Científica y el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades del caso y verificar el estado de las habilitaciones edilicias del comercio.

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