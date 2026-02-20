viernes 20 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

La conmovedora historia de Punch, el mono bebé que se aferró a un peluche tras ser abandonado por su madre

En el registro audivisual se ve al pequeño mono de tan solo seis meses paseando junto a un peluche en su mano, que no suelta a cada sitio al que va.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Punch es un pequeño mono que fue abandonado poco tiempo después de nacer y tras la situación, el zoológico de Ichikawa de Japón comenzó a cuidarlo, pero hay algo que llamó la atención y causó gran ternura, es que se aferró a un peluche como método de consuelo.

Lee además
en 25 de mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabia; salio a caminar y tuvo el bebe en plena calle
Increíble

En 25 de Mayo: estaba embarazada de 36 semanas y no lo sabía; salió a caminar y tuvo el bebé en plena calle
una bebe de un ano murio en un hospital y constataron signos de abuso sexual
Terrible

Una bebé de un año murió en un hospital y constataron signos de abuso sexual

Todo quedó captado en un video que grabaron los cuidadores del zoológico, quienes impactados lo subieron a redes sociales y rápidamente se hizo viral.

En el registro audivisual se ve al pequeño mono de tan solo seis meses paseando junto a un peluche en su mano, que no suelta a cada sitio al que va.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2024987676529553679&partner=&hide_thread=false

El método del peluche: por qué es vital para el desarrollo de Punch, el mono

Para un primate recién nacido, el contacto físico es una cuestión de vida o muerte. En la naturaleza, las crías permanecen abrazadas al pelaje de su madre durante gran parte del día, lo que les proporciona calor, protección y una sensación de calma que regula su ritmo cardíaco. Ante la ausencia de la madre biológica, los especialistas recurrieron a un peluche de textura similar, que permite a Punch aferrarse con fuerza.

"Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros", explicó Yasunaga, por lo que sus cuidadoras acabaron confiándole un peluche de orangután naranja que se ha convertido en un fiel sustituto materno. Primero probaron con toallas para que el animal tuviera un punto de apoyo, pero la cría terminó por aferrarse a un llamativo peluche. Desde entonces, según el portavoz de este zoo situado en la periferia tokiota, el pequeño duerme abrazado a este sustituto improvisado.

Este objeto no es un simple juguete; funciona como un ancla psicológica. Según explican los expertos en comportamiento animal, el "agarre" es un instinto primario en los monos. Tener algo a lo que aferrarse evita que la cría entre en estados de estrés crónico, lo que podría debilitar su sistema inmunológico y comprometer su crecimiento.

A pesar de que las imágenes de Punch abrazado a su peluche han dado la vuelta al mundo por su ternura, el trabajo detrás de escena es riguroso y técnico. Los cuidadores deben alimentar a Punch con mamaderas especiales cada pocas horas y monitorear su temperatura constantemente. El objetivo final de la institución es que el pequeño mono no se humanice.

"El peluche es una etapa de transición", explican desde el equipo de conservación. A medida que Punch gane fuerza y tamaño, se iniciará un proceso de socialización gradual con otros miembros de su especie. El desafío es que aprenda los códigos de conducta de su grupopara que, en un futuro, pueda integrarse plenamente y, quizás, formar su propia familia sin depender de la asistencia humana.

El pasado 5 de febrero, el zoológico presentó oficialmente al animal en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social animando al joven primate. Como resultado, un total de 8.000 personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. "El doble de lo normal para esta época", dijo Yasunaga, quien subrayó que hoy, pese a ser día laborable, la zona registra una afluencia inusual con "varias filas de gente".

Temas
Seguí leyendo

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

Santiagueño mató a su novia y se atrincheró con el cadáver

Las fotos del explosivo que estalló en la Escuela de Gendarmería

Evacuaron un depósito de Mercado Libre por un paquete "sospechoso"

Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: al menos cuatro heridos y más de 300 evacuados

Femicidio de la pareja de un sanjuanino en Comodoro Rivadavia: la familia de Valeria Schwab se presentó como querellante

Llevaba 18 fósiles en el baúl: intentaron pasar los restos a Chile y los detuvo la Aduana

El sismo en Mar del Plata "no causó daños ni situaciones de riesgo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
evacuaron un deposito de mercado libre por un paquete sospechoso
Terror

Evacuaron un depósito de Mercado Libre por un paquete "sospechoso"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica
Perfil

Quién era el padre de la ex Reina del Sol que murió tras recibir una descarga eléctrica

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7
Pocito

Detuvieron a un hombre que sería el depravado que manoseó a una nena en el barrio Conjunto 7

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional
Pervertido

Este es el motociclista que abusó de una menor en Pocito: fue condenado a dos años de prisión condicional

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan
A tener cuidado

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Esther Villalabos, la acusada. Al lado, Jorge Francisco Cortez.
Caso Jorge Cortez

Seis años después, la mujer que mató de un cuchillazo a su esposo en Ullum irá a juicio y recibirá la pena mínima

Te Puede Interesar

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta
Un clásico

Vuelve el UPD: esperan a más de 400 alumnos de escuelas sanjuaninas en una mega fiesta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fotos: Leandro Porcel video
Usurpación

Desde adentro: así es la toma de terrenos fiscales en el corazón de Pocito

Boca y Racing juegan un clásico clave
LPF

Boca y Racing juegan un clásico clave

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

Qué tanto saben los sanjuaninos sobre la Reforma Laboral que aprobó Diputados: mirá lo que nos respondieron

Imagen ilustrativa
Fallo judicial

Tres años de prisión en suspenso para un joven condenado por distribución y tenencia de pornografía infantil