Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei: "Revise sus decisiones de crear un mega Ministerio inmanejable y confiárselo a una persona sin experiencia"

Cristina Kirchner salió al cruce de Javier Milei por los alimentos que no se entregan.

A primera hora de este lunes, la ex mandataria subió a X (ex Twitter) su respuesta a las declaraciones de Milei del domingo. El jefe de Estado había denunciado que Pettovelloy su entorno están recibiendo amenazas, y aseguró que "los kirchneristas tratan de operarla, de desprestigiarla, de ensuciarla". Además, advirtió: "No sea que quieran plantar un muerto".