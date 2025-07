Polémica y rechazo en España por la aparición de estacionamientos "exclusivo para mujeres"

El ayuntamiento de León, en España, se volvió tendencia en las últimas horas en las redes sociales y no es por un buen motivo. Sucede que, con intenciones de desarrollar acciones con perspectiva de género, implementaron estacionamientos “exclusivo para mujeres” y su aparición no fue bien recibida, sino que por el contrario no demoraron en surgir los cuestionamientos.