El príncipe Harry pierde un juicio clave y su entorno asegura que quiere reconciliarse con su familia

"Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más", confesó.

Este viernes, la corte de apelaciones decidió, en una unánime sentencia, que el nivel de seguridad otorgado por Ravec, un comité dirigido por el ministerio del interior que se ocupa de los Royals y de los VIP, en un caso por caso, era la adecuada.

El “Ravec” es el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas, que integra el secretario del rey, entre otros. Este es el organismo central de este caso y es responsable de la seguridad real. Esto incluye supervisar el gasto en protección y mantener un estrecho contacto con las fuerzas policiales.

Después de que Harry se mudó al extranjero, fue el Ravec el que decidió que no recibiría el mismo nivel de protección que había tenido toda su vida. Sería evaluado caso por caso, cuando el fuera a Londres, al no pertenecer más a la familia real trabajadora y vivir en el exterior.

Harry se niega a traer a su esposa Meghan y sus hijos al reino porque carece de la seguridad pertinente y cree que es deliberado.

El príncipe Harry ha perdido su apelación contra la sentencia, que desestimó su impugnación del nivel de protección policial que recibe en el Reino Unido.

Los argumentos

El juez explicó que, si bien los argumentos personales del duque de Sussex fueron "contundentes y conmovedores", concluyó, tras estudiar los detalles del caso, que "no podía afirmar que el sentimiento de agravio del duque se tradujera en un argumento legal para impugnar la decisión de Ravec".

Afirmó que sus otros colegas coincidieron. "La conclusión, a mi juicio, con la que coincidieron mis colegas el magistrado Bean y Edith, fue que la apelación del duque de Sussex sería desestimada", afirmó Sir Geoffrey Vos.

En una moderna sala del tribunal, el juez inició la audiencia explicando que "esta tarde vamos a dictar sentencia en el caso del Duque de Sussex contra la secretaria de Estado del Ministerio del Interior", declaró Sir Geoffrey Vos en su declaración inicial.

A continuación, comenzó leyendo los antecedentes del proceso. "En este caso, el Príncipe Harry, Duque de Sussex, solicita una declaración de que las medidas de protección y seguridad que se le brindaron durante sus visitas al Reino Unido son inadecuadas e ilegales", añadió.

Vos explicó que este caso trataba sobre el proceso para determinar si Ravec tomó la decisión correcta al determinar que el Príncipe Harry no recibiría el mismo nivel de protección tras salir del Reino Unido. Perdió su protección real tras el Megxit.

A principios de este mes, Harry regresó al Reino Unido para una audiencia de dos días en el Tribunal de Apelación de Londres.

Esto ocurrió después de que el juez del Tribunal Superior, Sir Peter Lane, rechazara previamente el caso del duque y dictaminara que el enfoque de Ravec no era “irracional ni injusto desde el punto de vista procesal”.

Ahora Sir Geoffrey Vos, Lord Justice (magistrado) Bean y Lord Justice Edis también han fallado en contra de Harry, lo que podría ser el último paso de su disputa de seguridad.

En su sentencia, Sir Geoffrey afirmó que los argumentos de Harry habían sido "conmovedores", pero no constituyeron una impugnación legal real. "El duque, en efecto, entraba y salía del grupo de protección proporcionado por Ravec. Fuera del Reino Unido, estaba fuera del grupo, pero en el Reino Unido, su seguridad se consideraría apropiadamente".

El alegato de Harry

La abogada de Harry, Shaheed Fatima, había argumentado en su alegato: “Hay una persona sentada detrás de mí cuya seguridad y vida están en juego. Hay una persona sentada detrás de mí a quien le dicen que está recibiendo un proceso especial y personalizado, cuando conoce y ha experimentado un proceso manifiestamente inferior en todos los aspectos”, había sostenido.

“Decimos que su presencia aquí y a través de esta apelación es una clara ilustración, si fuera necesario, de lo mucho que esta apelación significa para él y su familia”, continúo.

Fátima también se refirió al Megxit, afirmando en documentos escritos que Harry y Meghan Markle se sintieron “obligados” a irse con la Familia Real porque sentían que “no estaban siendo protegidos por la institución”.

En documentos judiciales, su equipo destacó “recientes incidentes de seguridad” relacionados con el Duque.

Esto incluyó que Al-Qaeda exigiera el “asesinato” de Harry, tras la decisión de Ravec en febrero de 2020 de cambiar su nivel de seguridad.

Otro se refiere a un incidente ocurrido en mayo de 2023, después de que "(el príncipe Harry) y su esposa se vieran involucrados en una peligrosa persecución automovilística con paparazis en la ciudad de Nueva York".

Los pasos siguientes

Pero el gobierno argumentó que el simple desacuerdo de Harry con la decisión de retirar su seguridad no constituye motivo de apelación.

Afirmaron que, si bien Harry está vehementemente en desacuerdo con sus medidas de seguridad, sus opiniones son en gran medida “irrelevantes”.

En la audiencia de apelación, la abogada de Harry, Shaheed Fatima KC, afirmó que había sido "señalado con un trato diferente, injustificado e inferior".

El príncipe Harry puede ahora pedir autorización al tribunal de apelación para llevar al caso a la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia que le queda apelar.

Este caso es parte de la gran disputa que Harry mantiene con su padre, el rey Carlos.

Harry considera que su padre puede intervenir para poner fin a la disputa y para que el pueda viajar con su familia a Gran Bretaña, donde no se sienten seguros sin seguridad ni el apoyo de inteligencia de la policía en sus desplazamientos. El rey se niega a hacerlo.

La reconciliación familiar

En una entrevista con BBC News, el duque de Sussex declaró que el rey "no le habla" y que "sería bueno reconciliarnos".

"Ha habido muchos desacuerdos entre algunos miembros de mi familia y yo", contó Harry.

Añadió que la disputa por la seguridad, "que ya lleva cinco años en relación con mi vida y mi seguridad", es "el punto conflictivo" y "lo único que queda".

Harry dijo que ahora había "perdonado" a la familia real. Pero agregó que el Rey "no quiere hablar conmigo por cuestiones de seguridad".

Afirmando sentirse "defraudado", describió su derrota judicial como un "arreglo al estilo de la vieja escuela". Culpó a la Casa Real de influir en la decisión de reducir su seguridad.

Al preguntársele si le había pedido al rey que interviniera en la disputa sobre seguridad, el príncipe Harry respondió: "Nunca le pedí que interviniera. Le pedí que se apartara y dejara que los expertos hicieran su trabajo".

El príncipe afirmó que el trato que recibió durante el proceso de decidir su seguridad había "descubierto mis peores temores".

El comunicado de Harry

El príncipe Harry emitió un comunicado, tras perder su caso ante el Tribunal de Apelaciones sobre seguridad en el Reino Unido y tras la entrevista con la BBC.

Atacó al comité conocido como Ravec por no realizar una evaluación anual de riesgos. Añadió que los procedimientos legales le han revelado "que este deber básico de cuidado no se me aplicó ni se me aplica".

El duque de Sussex también afirma que escribirá a la ministra del Interior para "pedirle que examine urgentemente el asunto y revise el proceso de Ravec".

"Este proceso solo ha tenido como objetivo garantizar mi seguridad y la de mi familia inmediata cuando estamos en el Reino Unido, para que podamos visitar mi país de origen con el mismo nivel de seguridad que otros gobiernos consideran necesario para nuestra protección", declaró.

El hijo menor del rey Carlos III continuó afirmando que la acción legal ha sido "un último recurso. Pero que ha revelado verdades impactantes".

Acusa a Ravec de "imprudente", y la falta de una evaluación de riesgos constituyó un "descuido del deber". Afirmó que su vida fue "puesta en riesgo a sabiendas". Una abierta acusación de los hombres grises, como los llamaba su madre, la princesa Diana, del Palacio de Buckingham, que arruinaron su vida.

En lo que parece ser un comentario aparte que ataca a la prensa, declaró: "Todo esto proviene de las mismas instituciones que se aprovecharon de mi madre, que hicieron campaña abiertamente para que se eliminara nuestra seguridad y que siguen incitando al odio hacia mí, mi esposa e incluso nuestros hijos, al tiempo que protegen el mismo poder al que deberían exigir cuentas", afirma.

"Sigo comprometido con una vida de servicio público. Este ha sido y siempre será el trabajo de mi vida, y cuando dejen de lado el ruido, podrán oír; lo único que he estado pidiendo es seguridad".Pero alertó que el ama su país, lo extraña y su mujer y sus hijo0s no podrán mostrarle el país donde nació.

Qué opinan los historiadores y especialistas

El príncipe Harry pareció estar "al borde de las lágrimas" en momentos de su "muy emotiva" entrevista, según declaró un editor de la realeza.

Robert Jobson, editor de la realeza de The London Evening Standard, afirmó: "La realidad es que es que Harry es un objetivo".

"Nació como el segundo hijo del actual rey. Sirvió en el frente, lo que lo convirtió en un objetivo legítimo, y ahora no puede traer a su familia de vuelta al país para formar parte de ella", declaró.

"Entiendo que ha actuado mal y creo que ha cometido errores graves. Pero fue una entrevista muy emotiva", dijo Jobson.

El tono del príncipe Harry en su entrevista fue "dolido, pero lleno de intención", según un historiador real.

Sir Anthony Seldon, historiador de la Casa Real, explicó que el duque de Sussex "quiere perdonar, quiere seguir adelante y quiere tender puentes".

Describió la entrevista como un "momento muy significativo en la historia" , después de que el príncipe Harry señalara que "quiere volver de una manera que necesita ser resuelta".

En cuanto a la postura del rey, Seldon preguntó: "¿Qué podría ser más doloroso para un padre que tener una ruptura tan pública con su hijo?"."Creo que es más fácil y mejor perdonar", añadió el historiador de la realeza británica.

El palacio se defiende

El palacio de Buckingham se defiende de los ataques del príncipe Harry en su extraordinario y poderosa entrevista con la BBC, que nadie esperaba.

“Todos estos asuntos han sido examinados repetida y meticulosamente por los tribunales, llegando siempre a la misma conclusión”, sostuvo el Palacio.

“Se entiende que el Rey consideró que habría sido constitucionalmente inapropiado intervenir mientras el caso estaba siendo examinado por el gobierno y revisado por los tribunales” concluyó el palacio.

Esto ocurre después de que Harry dijera en su entrevista anterior con la BBC: "Una vez que la gente conoció los hechos, me han descripto como un montaje clásico del establishment, y eso es lo que parece".

