lunes 8 de septiembre 2025
Por el "efecto elecciones" crece la fluctuación del dólar: bajó el blue en San Juan y subió en los bancos

cuanto-valdra-el-dolar-post-elecciones-de-octubre-1646610.jpg

La cotización del dólar se mantiene sobre la brecha establecida por el Gobierno, muy cerca del techo de la banda, que es $1.470.

Por Mariela Pérez

El resultado de las urnas durante las elecciones de este domingo en Buenos Aires está provocando efecto en el ámbito económico. Mientras en Wall Street las acciones están bajando y el Riesgo País sube, la cotización del dólar también tuvo sus variaciones, marcando alzas por encima de los valores cerrados el viernes.

Crece la presión del dólar y algunos bancos lo venden a $1.460

El dólar oficial minorista se vende a $1.454,46, un incremento de 4,8% por encima del cierre del viernes, según el promedio que realiza de manera diaria el Banco Central. En un extremo se encuentra Banco Macro, Galicia, Patagonia y Piano que lo venden $1.460, mientras que el Banco Hipotecario lo ofrece a $1.380.

A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, opera a $1.438, un 5,2% más que el último día hábil de la semana pasada.

image
En San Juan bajó la cotización del dólar

Conforme a la última actualización del sitio Dólar San Juan, la venta bajó $20, ubicándose en los $1.440. Por su parte en los distintos grupos de compra y venta de divisas, la cotización ronda entre los $1.430 y los $1.460.

image

Flucúa la cotización del dólar con el paso de las horas

Tras subir $ 80 y llegar a los $ 1460 en la apertura de la rueda, ahora cae $ 10 y cotiza a $ 1390 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

image

En San Juan también varía la cotización. Conforme el portal Dolár San Juan, subió $30 el valor de la venta.

image
Por su parte, el dólar blue se vendió sobre los $1.370 promedio en la city porteña, mientras que en San Juan estuvo rondando los mismos valores.

El panorama es completamente diferente este lunes. Banco Galicia, que se volvió tendencia en la red social “X”, arrancó el día elevando la cotización a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nación cotiza a $1.460. Patagonia, también actualizó sus valores $1.470. Y Banco Provincia, $1.465.

La cotización del dólar oficial también se elevó, registrando $1400 para la compra y $1.460 para la venta.

image

Por su parte, en la provincia según el portal Dólar San Juan, el dólar blue cotiza a $1.340 para la compra y $1.430 para la venta.

image

En promedio se calcula un alza que ronda los $80 y no se descartan variaciones y movimientos fluctuante de la moneda, al menos por este lunes, debido a los primeros efectos provocados por las elecciones y la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

