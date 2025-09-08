Por el "efecto elecciones" crece la fluctuación del dólar: bajó el blue en San Juan y subió en los bancos

El resultado de las urnas durante las elecciones de este domingo en Buenos Aires está provocando efecto en el ámbito económico. Mientras en Wall Street las acciones están bajando y el Riesgo País sube, la cotización del dólar también tuvo sus variaciones, marcando alzas por encima de los valores cerrados el viernes.
Crece la presión del dólar y algunos bancos lo venden a $1.460
El dólar oficial minorista se vende a $1.454,46, un incremento de 4,8% por encima del cierre del viernes, según el promedio que realiza de manera diaria el Banco Central. En un extremo se encuentra Banco Macro, Galicia, Patagonia y Piano que lo venden $1.460, mientras que el Banco Hipotecario lo ofrece a $1.380.
A su vez, el mayorista, que es referencia en el mercado, opera a $1.438, un 5,2% más que el último día hábil de la semana pasada.