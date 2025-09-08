Por el "efecto elecciones" crece la fluctuación del dólar: bajó el blue en San Juan y subió en los bancos

Live Blog Post

Por su parte, el dólar blue se vendió sobre los $1.370 promedio en la city porteña, mientras que en San Juan estuvo rondando los mismos valores.

El panorama es completamente diferente este lunes. Banco Galicia, que se volvió tendencia en la red social “X”, arrancó el día elevando la cotización a $1460 para venta y $1.400 para compra. También es el caso de Santander y BBVA que también lo ubica en $1.460. Por su parte, Banco Nación cotiza a $1.460. Patagonia, también actualizó sus valores $1.470. Y Banco Provincia, $1.465.

La cotización del dólar oficial también se elevó, registrando $1400 para la compra y $1.460 para la venta.

Por su parte, en la provincia según el portal Dólar San Juan, el dólar blue cotiza a $1.340 para la compra y $1.430 para la venta.

En promedio se calcula un alza que ronda los $80 y no se descartan variaciones y movimientos fluctuante de la moneda, al menos por este lunes, debido a los primeros efectos provocados por las elecciones y la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.