Cuánto cuesta alquilar en Santa Lucía: los precios en las zonas con más demandas y la variación de ofertas en un año

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento por las propuestas publicadas. Si bien los valores que se toman son los detallados, no hay que olvidar que la mayoría de los inmuebles suman el cobro de expensas y servicios por fuera del contrato, lo que encarece el gasto final cada mes.

Los valores tomados para el relevamiento son a modo de referencia, lo cual no indica que no se puedan encontrar alternativas más económicas o en las zonas que actualmente no presentan ofertas según lo que se encuentra en la web.

Precios de alquiler departamento con una habitación

Opción ideal para persona sola o pareja, en Santa Lucía hay muy pocos departamentos disponibles para alquilar. Algunos de los inmuebles publicados se encuentran en espacios internos.

Hay una mayor presencia de ofertas en la zona centro y alrededor de Villa Marini, en inmediaciones de calle San Lorenzo al este.

Si comparamos los valores por zonas que se encontraban en 2024, la brecha de precios es la siguiente:

Marzo 2024

Santa Lucía centro - $70.000 a $170.000

La Legua - $98.000 a $110.000

Villa Marini - SIN OFERTA

Colonia Richet y Zapata - SIN OFERTA

Colonia Gutiérrez - $150.000 a $170.000

Abril 2025

Santa Lucía centro – $270.000 a $430.000

La Legua y alrededores – $200.000

Villa Marini y alrededores – $190.000 a $300.000

Colonia Gutiérrez y alrededores – $275.000 (única oferta)

Precios de alquiler departamento de dos habitaciones

Similar a lo que sucede con los departamentos de una habitación, son pocas las opciones que se encuentran publicadas. A la fecha de publicada esta nota, solo hay 4 viviendas en alquiler en el departamento. Esta tendencia se reitera si se observan las alternativas que habían hace un año por la misma dimensión del inmueble, donde no abundaban.

Si comparamos los valores por zonas que se encontraban en 2024, la brecha de precios es la siguiente:

Marzo 2024

Santa Lucía centro - $170.000 a $190.000

La Legua - $160.000 a $180.000

Villa Marini - SIN OFERTA

Colonia Gutiérrez - SIN OFERTA

Abril 2025

Santa Lucía centro – 350.000 – 420.000

La Legua y alrededores – SIN OFERTAS

Villa Marini y alrededores – SIN OFERTAS

Colonia Gutiérrez y alrededores – SIN OFERTAS

Precios de alquiler de casas con tres habitaciones

Se encuentran más opciones que si se buscan departamentos de dos habitaciones, con un amplio abanico de precios. Un detalle no menor es que gran parte de las publicaciones en la web son precios en dólares.

Si comparamos los valores por zonas que se encontraban en 2024, la brecha de precios es la siguiente:

Marzo 2024

Santa Lucía centro- $490.000 a $600.000

La Legua - 1.500 dólares (única oferta)

Villa Marini - SIN OFERTA

Colonia Gutiérrez - $540.000 a $600.000

Abril 2025

Santa Lucía centro – $300.000 a 1.200 dólares

La Legua y alrededores – $650.000 (única oferta)

Villa Marini y alrededores – 1$.800.000 (única oferta)

Colonia Gutiérrez y alrededores – 1.400 dólares

Lo que es la zona de Colonia Richet Zapata y Alto de Sierra al menos en el sitio web no presentan unidades disponibles para alquilar. La mayor cantidad de disponibilidad se ubica en Santa Lucía norte y sus alrededores.