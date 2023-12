Cuál es la situación de los alquileres en San Juan: incertidumbre y prórrogas

Captura de pantalla 2023-12-16 002519.png

Ante la inminente desregulación del mercado que promete el presidente Javier Milei hoy todo es incertidumbre y aunque hay una ley de alquileres vigente, en la provincia predomina el acuerdo entre las partes por afuera de lo legal.

"La verdad es que se quieren hacer contratos mensuales con valores muy por fuera de la realidad, atados al dólar blue. Todo es incertidumbre, caos y miedo", sostuvo Víctor Bazán de la Asociación de Inquilinos local.

Desde las inmobiliarias admitieron que hay incertidumbre pero sostienen que, a largo plazo, el mercado se regulará solo y que hasta podrían bajar los precios de los alquileres. Eso sí, no será en lo inmediato.

"Otra vez lo que ha vuelto es la incertidumbre, la gente quiere esperar a ver si es verdad lo que está promocionando el nuevo presidente lo que siempre hemos estado pidiendo y porque es lo conveniente. Hoy está un poquito parado el tema de poder alquilar y a la espera de que se resuelva esto", dijo a Tiempo de San Juan, Mauricio Turell, un reconocido corredor inmobiliario de la provincia.

Para Turell la desregulación del mercado será buena y, por ahora, quienes poseen departamentos y casas prefieren no alquilarlas hasta no saber qué medidas tomará Milei. "Seguramente cuando aparezcan varias ofertas el precio se va a reconsiderar pero no será de manera inmediata", afirmó el profesional.

De momento, San Juan se viene salvando de los alquileres en dólares, algo que ocurre hace bastante tiempo en las grandes ciudades, pero desde la Asociación de Inquilinos temen que la práctica se popularice una vez que sea derogada la ley.

"El impacto va a ser terrible para todas las personas que alquilamos. Hoy tenemos una megadevaluación imaginate si no hubiéramos tenido la ley. Lo más probable es que vos de tu contrato no puedas poner ni una cláusula. El aumento te lo van a decir unos días antes y es probable que los contratos duren seis meses, cinco meses, medio año porque o hay un ordenamiento y ambas partes no están en equilibrio. El inquilino no va a tener nada para poder agarrarse", auguró Bazán.

Pablo Domínguez, del Grupo de Corredores Inmobiliarios de San Juan, admitió que hoy la oferta es poca pero a pesar de todo, afirmó que en la provincia el cumplimiento del pago es muy bueno. "Hay un gran cumplimento del pago, un 97%. Esto es de un relevamiento que hicimos de 49 mil contratos de alquiler en San Juan que reflejó que la mayoría cumple pero también estamos preocupados por la situación económica ya que tenemos que ver cómo se va a reflejar eso en el pago de los alquileres", remarcó.

Para Domínguez, en general, las familias sanjuaninas tienen el alquier como una prioridad y no suelen dejar de pagarlo aún en contextos difíciles. Es más, el peor índice que registraron en los últimos años fue durante la pandemia cuando muchos perdieron sus trabajos y, aún así, en ese momento el cumplimiento fue del 95%.

Domínguez es más optimista y consideró que "a pesar de que se libere el mercado en San Juan los alquileres seguirán estando en pesos como en otras provincias del interior del país". Habrá que esperar.