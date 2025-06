Wimbledon: quién es la modelo profesional que será rival de Aryna Sabalenka

Carson Branstine, que tiene 24 años y es licenciada universitaria, ha logrado financiarse su carrera como tenista gracias a sus ingresos como modelo profesional. "No quería pedirles nada a mis padres. Quería que todo viniera de mí y de mi tenis. Estas agencias no me contrataron por mi tenis, sino por mi imagen. Ser modelo y el tenis son extrañamente similares: eres un objeto a menudo, y la gente a veces olvida que también eres una persona", explicó la canadiense en 'Clay Tenis'.

Las fotos de la modelo que se enfrentará a Aryna Sabalenka en Wimbledon

