Relatos que emocionan: la historia del “Pity” Seguín

“Ya tiene nombre, ya tiene dueño”, dice a viva voz en un momento supremo de la carrera como el embalaje final. Después de casi cuatro horas de estar subido a la moto de Radio La Voz, con auriculares y micrófono en mano, es el encargado de llegar a los oídos y corazones de miles de aficionados. No sabe exactamente cómo nació aquella frase que se convirtió en una fabulosa muletilla dentro de las transmisiones, pero dice que la “pasión” que tiene desde niño por el ciclismo lo convirtió en lo que es hoy.

Además de la radio, Fabián tiene su propio proyecto televisivo. Junto a su hijo Jesús y la periodista Rosana Mangue forman parte de “Ciclismo Total San Juan”.

Fabián Seguín (53), conocido en el ambiente como “Pity”, es uno de los símbolos de las transmisiones de ciclismo. Su carisma y sabiduría lo llevaron a ser una figura de unas de las radios más importantes de San Juan, aún sin haber estudiado periodismo deportivo. Fue chacarero, portero de una escuela y ex ciclista. Pedaleó desde los 14 a los 20 años, cuando con cinco hijos (Alejandra, Leandro, Jesús Fernanda y Milagros) y un accidente doméstico que le provocó la pérdida de la vista en el ojo derecho lo obligaron a colgar la bici.

“Era papá y había que afrontar muchos gastos de la casa. Dejé de correr, pero nunca dejé de ir al ciclismo. Siempre como polizón. Fui ayudante, mecánico, masajista y delegado. Hasta lavé camisetas”, cuenta a Tiempo de San Juan.

“La gente del ciclismo me emociona. En la Vuelta, ver a todos en el paredón del Dique o a la vera de la Circunvalación son cosas únicas. Decís ´Vuelta, no te vayas, quédate´”.

En 2003, de casualidad, se subió a un móvil de la mano del reconocido periodista Ricardo Rodríguez. Desde entonces no paró. Pasó por Radio Sarmiento y Radio Colón, donde compartió estudios con Mario Castro. En 2010 llegó a Radio La Voz y junto a Néstor Cano y Carlos Mangue formaron un respetuoso equipo que se mantiene hasta la fecha.

Junto a Carlos Mangue y Néstor Cano. Su otro fiel compañero en las transmisiones es Leo Castillo, quien conduce su radiomoto.

Carreras cubrió casi todas: desde Vueltas a Mendoza hasta Campeonatos Argentinos y Tour de San Luis. Y no se ve haciendo otra cosa que no sea estar subido a una radiomoto. “No sé si me perdí alguna carrera de libres o federados en los últimos 25 años. Es inexplicable esta pasión. No se corrió la Doble Media Agua pero yo me fui a Mendoza. Un domingo sin ciclismo siento que me falta algo, a pesar de que está la familia y también soy presidente de un club de fútbol. Pero ese cosquilleo al levantarme un domingo me lo da este deporte”, expresa.