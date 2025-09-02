Revirtieron el fallo y Tobías Martínez clasificó a la Copa de Oro tras la polémica en Río Cuarto

Este martes, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC emitió el comunicado N° 40/2025 y dio un giro en la polémica que dejó la final del TC Pick Up en Río Cuarto. El organismo decidió levantar la sanción de exclusión que había recaído sobre Tobías Martínez y devolverle el puesto número 12 alcanzado en pista, resultado que le permite al sanjuanino meterse en la ansiada Copa de Oro .

El documento oficial fue contundente: “Luego de analizar diferentes cámaras aportadas, esta CAF resuelve levantar la sanción de exclusión impuesta al piloto de TC Pick Up Tobías Martínez, en la final disputada el día 31 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto, reposicionándolo al puesto N° 12 que había llegado”.

Pero el fallo no quedó allí. La CAF también resolvió excluir a Juan Pablo Gianini, al considerar que fue responsable de la maniobra peligrosa que afectó al sanjuanino: “Se aplica al piloto de TC Pick Up Juan Pablo Gianini la sanción de exclusión, por maniobra peligrosa contra la TC Pick Up N° 107 perteneciente al piloto Tobías Martínez, en la final disputada el día 31 de agosto en el Autódromo de la Ciudad de Río Cuarto”.

Con esta determinación, Martínez no solo recupera los puntos obtenidos en la competencia, sino que asegura su clasificación a la Copa de Oro, la instancia que define al campeón de la categoría.