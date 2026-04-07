Racing debutó con triunfo en Bolivia y dio el primer paso en la Sudamericana

Racing Club comenzó su camino en la Copa Sudamericana 2026 con una victoria clave como visitante: derrotó 3-1 a Independiente Petrolero en un partido intenso, donde supo golpear en los momentos justos y resistir cuando más lo exigieron.

El equipo argentino arrancó con dificultades en Bolivia y durante los primeros minutos sufrió la presión del conjunto local, que tuvo situaciones claras pero no logró concretar. Con el correr del primer tiempo, la “Academia” empezó a acomodarse y encontró la apertura del marcador a los 27 minutos a través de Gonzalo Sosa, quien definió con precisión tras una buena jugada colectiva.

Diez minutos más tarde, Racing amplió la ventaja con un verdadero golazo del uruguayo Gastón Martirena. El lateral derecho sacó un potente remate al primer palo luego de una asistencia de Sosa, que ya se perfilaba como una de las figuras del encuentro.

Sin embargo, sobre el cierre de la primera etapa, el equipo boliviano logró descontar. El brasileño Thomaz Santos convirtió de penal tras una infracción en el área y puso el 2-1, dejando abierto el partido de cara al complemento.

En el segundo tiempo, Racing intentó manejar la ventaja, aunque no la tuvo fácil. Independiente Petrolero volvió a acercarse con peligro y estuvo a punto de igualar, pero una intervención salvadora de la defensa sobre la línea evitó el empate en una de las jugadas más dramáticas del partido.

Cuando el local empujaba, apareció la tranquilidad para el conjunto argentino. A los 57 minutos, “Toto” Fernández recibió solo en el área tras una buena asistencia de Matías Zaracho y definió con potencia para sellar el 3-1 definitivo.

En el tramo final, Racing controló el juego y sostuvo la diferencia para quedarse con tres puntos fundamentales en el arranque del Grupo E. Un triunfo que no solo suma en la tabla, sino que también refuerza la confianza de un equipo que quiere ser protagonista en el plano internacional.