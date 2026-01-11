domingo 11 de enero 2026

4tos Regional Amateur

Peñaflor achica la ventaja, empata 1-1 frente a Unión y el global está 3-1

El duelo será esta tarde desde las 17.30hs en San Martín. La ida la ganó 2-0 el Azul.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En un encuentro cargado de emoción y mucho picante, Peñaflor recibe a Unión de Villa Krause en su estadio de San Martín. La ida quedó en manos del elenco rawsino, que intentará hacerse fuerte de visitante.

El Canario, por su parte, pone lo mejor que tiene para dar el batacazo ante su gente. Demostró a lo largo de la competencia que está para pelearle de igual a igual a cualquiera y se la juega.

El choque se disputará desde las 17.30hs con terna arbitral de Mendoza. El juez principal será Luis Martínez y estará secundado por Fernando Muñoz y Jorge Cabrera. El cuarto árbitro será Martín Olate.

