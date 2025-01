Para todos los hinchas: las 5 claves para entender el Torneo Apertura 2025

2. Los dos interzonales: los clásicos y el definido por sorteo

Además de la fecha interzonal de clásicos, habrá una más pero por sorteo. Por cada jornada, desde la primera hasta la 16°, se disputará un interzonal. Es decir, en cada fecha, un equipo de la Zona A se cruzará con otro de la Zona B, mientras que, al mismo tiempo, el resto jugará normalmente con los rivales de su mismo grupo. Esto se dará regularmente hasta llegar al de los clásicos, cuando todos los clubes tendrán indefectiblemente un partido interzonal.

Por ejemplo, en esta fecha de interzonales que se llevará adelante en la fecha 8, quedaron emparejados partidos como Boca vs. Rosario Central, River vs. Estudiantes, San Lorenzo vs. Racing, Banfield vs. Independiente o Vélez vs. Huracán.

Vélez es el último campeón del fútbol argentino. (Rodrigo Valle/Getty Images).

3. Cómo se desarrollarán los duelos eliminatorios

Los octavos de final del Torneo Apertura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. A diferencia de la final, que será en cancha neutral. Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga.

4. Vuelven los descensos

Con respecto a los descensos, se mantendrán las reglas actuales : un equipo descenderá por la tabla de promedios y otro por ser el último en la tabla anual. El año pasado iba a ser similar el método, pero sobre la marcha se cancelaron los mismos.

5. La clasificación a las copas

De esta forma, los equipos que se ganarán el derecho a disputar la próxima Copa Libertadores 2026 serán: el campeón del Torneo Apertura LPF 2025, el campeón del Torneo Clausura LPF 2025, el campeón de la Copa Argentina 2025 y el los tres equipos mejor ubicados en la tabla general de posiciones. En tanto, a la Copa Sudamericana 2026 irán los seis equipos mejor ubicados en la tabla de posiciones, excluidos aquellos que participen de la Libertadores.

Fuente: TyC Sports