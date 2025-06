Mascherano reveló cómo está Messi de su lesión de cara el partido contra Palmeiras: ¿llega?

En ese contexto, Mascherano anticipó lo que será el cotejo en el Hard Rock Stadium de Miami: “Tenemos que saber que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero estamos preparados para hacer un gran partido y competir, como hasta ahora, sin volvernos locos. Tener un plan y seguirlo, como en estos dos partidos. Uno no elige el resultado, pero sí la manera y tenemos que buscar eso”.

“Es un gran equipo, en los últimos años ganó Copa Libertadores, campeonato brasileño, siempre pelea por cosas importantes en Sudamérica, con un entrenador (Abel Ferreira) que está hace mucho tiempo en el club y con jugadores de jerarquía y de selección”, sumó.

Las estrellas más veteranas demostrarán una vez más su importancia en el próximo enfrentamiento. Javier Mascherano, entrenador argentino, dejó en claro su estrategia: priorizará a los jugadores con experiencia, confiando en que su presencia aportará un valor decisivo. “La jerarquía y el recorrido de estos jugadores nos ofrecen algo único. Están preparados para dar ese extra que marca la diferencia”, aseguró.

Sobre el estado físico de Lionel Messi, quien sintió una molestia en su cuádriceps derecho en el duelo frente al Porto, Mascherano despejó dudas: “Messi está bien”. Con esas palabras, confirmó que el astro seguirá siendo central en el esquema del equipo, pese al desgaste acumulado por los compromisos recientes.

El técnico no dudó en mencionar que planea “llevar al límite” a los más experimentados en el equipo. “Vale la pena. El partido de mañana lo amerita”, destacó con firmeza, no solo subrayó la relevancia del próximo encuentro, sino también la confianza depositada en sus figuras más consolidadas.

Por otro lado, lanzó una desafiante frase para su próximo rival. “En cuanto a la gente, Palmeiras es un grande de Brasil; me tocó jugar en la contra, que es más grande…" indicó en tono de broma. Vale recordar que el Jefecito defendió la camiseta del Corinthians, clásico rival del Verdao, durante el período 2005-2006.

“Más allá de las bromas, llevará mucha gente. El hincha sudamericano, sobre todo el argentino y el brasileño, sigue a sus equipos hasta el fin del mundo”, matizó Mascherano.

Consciente de la importancia del partido, Mascherano le hizo un pedido especial a los hinchas del elenco estadounidense: “Ojalá la gente de Miami venga a alentarnos, siempre es importante jugar con nuestra gente y cuando han apoyado, nos ha ayudado a remontar resultados que parecían difíciles. Invito a que todo el que quiere venir, que venga”.

Debido a que un empate clasificará a los dos equipos a la siguiente instancia, pero que una victoria lo dejaría en el primer lugar de la zona, el DT anticipó que no especulará, dado que terminar en esa posición los podría enfrentar con el París Saint Germain o el Atlético Madrid: “Salir primero no me condiciona, lo firmo ahora, que venga lo que venga. Para salir primero hay que ganar el partido”.

“Todos coincidimos que el club dio un paso importante a la hora de competir, había algunas dudas antes del comienzo, pero no me quiero quedar con eso. No es el momento para hacer un análisis del mundial de clubes. Estamos en plena competencia”, concluyó.

