"Los gauchos bailan así", la burla de los alemanes que ahora recuerda toda Argentina

Este Mundial Qatar 2022 no para de dar sorpresas. Los que creíamos Selecciones potencia no mostraron un buen papel y a las que no se las veía tan fuertes, terminaron dando el batacazo. En la tarde de este jueves Japón dio vuelta un resultado en contra ante España y por Costa Rica, casi queda afuera los dirigidos por Luis Enrique. Pese a que Alemania ganó, los nipones no solo clasificaron primero en su grupo, si no que con su resultado 2-1, los dejaron afuera de la Copa del Mundo (es la segunda vez que quedan eliminados en primera ronda, la primera había sido en 2018). Con todo este panorama, el hincha argentino sacó del archivo aquella burla que el equipo de Joachim Löw le hizo luego de ganar en el Maracaná: "Los gauchos bailan así". Mirá el video y la repercusión.