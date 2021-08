Tras la derrota en el clásico, la “pizzineta” se va de Racing: ¿quién llega?

Juan Antonio Pizzi se va de Racing con toda la pena y ninguna gloria.

Los resultados fueron abrumadores: goleada en contra 5 a 0 contra River en Copa Argentina, temprana eliminación en Copa Libertadores ante un modesto San Pablo, otra goleada en al final de la liga local ante Colón por 3 a 0, con baile incluido. Y este fin de semana, caída en el clásico contra un equipo de Independiente que, dicen algunos analistas, cuesta encontrar otro peor en la historia.

Fiel a su apodo de Pizzirrucho que se ganó en San Lorenzo, el DT no logro hacer jugar bien a Racing nunca, y hubo partidos en los que no pateó al arco. Se le reprocha que ni siquiera moldeó un estilo defensivo que le guste o no a la gente.

A pesar de que el contrato lo vinculaba a Racing hasta diciembre, el mánager del club de Avellaneda, Rubén Capria, le comunicó la decisión de la recisión del contrato.

Suenan varios nombres para reemplazarlo.

Gabriel Heinze: El perfil del ex DT de Vélez, recientemente cesanteado del Atlanta United, entusiasma a la dirigencia, que sabe que si lo contrata perderá toda influencia en el vestuario, un espacio donde Heinze no suele dejar que suene una voz más que la suya.

Guillermo Barros Schelotto: El mellizo es un viejo sueño del presidente Víctor Blanco.

Alexander “El Cacique” Medina: El actual DT de Talleres de Córdoba está en un mal momento de la relación con la dirigencia del club, que desmanteló el plantel contra sus pedidos.

Claudio Úbeda: una gloria académica, el símbolo de aquel equipo de Mostaza Merlo que quebró la recha de 35 años sin título no suma grandes pergaminos como DT, pero es muy querido por la afición.