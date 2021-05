Bomba: buscan cambiar el esquema y potenciar el fútbol sanjuanino en el verano

"Hoy termina la Liga en noviembre hasta marzo no hay actividad y no hay desarrollo de los deportistas si no cambiamos el calendario, tenemos que permitir generar un giro y la oportunidad sanitaria lo amerita", dijo este miércoles el secretario de Deportes, Jorge Chica. Así, el reciente y sorpresivo anuncio de la Liga Sanjuanina de Fútbol suspendiendo sus actividades hasta agosto se perfila como el primer paso para tomar como medida permanente la competencia en el verano.

"La deserción de los jóvenes se da porque no hay un torneo local competitivo a la altura de visualizar que puedan desarrollarse a través del fútbol y también la situación sanitaria. Nos visitaron referentes de diferentes instituciones deportivas y coinciden en que debe generarse un cambio sobre todo en la apertura y cierre de los torneos. Hoy la Liga Sanjuanina juega en invierno pero en verano que es donde tenemos más posibilidades de desarrollar esta disciplina, están de vacaciones, más de cuatro meses que no permiten el desarrollo de esta disciplina", adelantó el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento.

"El cambio de paradigma es generar tener un torneo de verano, la posibilidad de que los chicos lo tengan. En épocas pasadas visualizábamos un torneo local donde las canchas explotaban con sus hinchas y hoy un torneo sanjuanino genera la posibilidad de más allá de cómo salgas en la tabla tener una invitación oficial de torneos nacionales, queremos generar acciones para que tenga una jerarquía mayor nuestro torneo local y para torneos Sub-20, Sub-15 que se generarán en el verano también, con presencia de equipos nacionales como Boca, River, Vélez y la posibilidad también de que todos los técnicos de las inferiores tengan la posibilidad de generar una diplomatura", aseguró.

Chica dijo que se avanzará con esta idea en una reunión prevista para este jueves con los capitanes de todas las instituciones deportivas, de los clubes de fútbol de la Liga y la comisión directiva.

"Más allá de la ayuda que da el Estado también vamos a evaluar la situación para que no sea una situación apresurada. Respecto de esta acción sanitariamente nos conviene muchísimo que sea así pero también tiene que ver con un cambio de paradigma dentro de la Liga", indicó Chica.

Este cambio que se generaría no es solo por cuestiones sanitarias, remarcó el funcionario, sino que tiene que ver con la decisión de hacer permanente que la temporada del fútbol local se genere en verano y no en invierno. Esta acción va impulsada a inferiores y a torneos locales para generar invitaciones nacionales. Hoy hay pocos jugadores locales en los equipos sanjuaninos y eso se quiere cambiar, explicó.

Aunque no lo explicitó Chica, esta medida también tendría su correlato en futsal que en sus ramas masculina y femenina también depende de la Liga Sanjuanina.

Si esto se define, sería un espejo de lo que pasó en la pandemia con el fútbol argentino, de Primera y torneos Primera Nacional y Federal A y Amateur, que continuó el torneo en diciembre y enero. Es decir, no tuvieron vacaciones y jugaron en medio de las fiestas de fin de año. El futbol sanjuanino retomó 14 meses después, en abril último.

El martes por la noche, la Liga Sanjuanina de Fútbol decidió suspender las actividades en el fútbol y futsal sanjuanino hasta agosto. Si procede el nuevo calendario, volverían los entrenamientos en ese mes y la competencia en septiembre, sin parates hasta 2022.