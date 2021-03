Sigue el escándalo en el judo de San Juan: no dejaron competir a Ornella Gervasoni

Sigue el escándalo en la familia del judo de San Juan. Este sábado, no dejaron competir a la judoca Ornella Gervasoni en el torneo provincial organizado por la Federación Sanjuanina de Judo. El padre de la joven deportista aseguraron que fue el presidente de la entidad, Luis Meritello, quien dio la orden. También prohibieron la participación de otros competidores.

El clima en el ambiente del arte marcial está enrarecido desde que la Daniel Gervasoni -padre de Ornella- denunció al presidente por malversación de fondos. Así lo publicó primero Tiempo de San Juan. Naturalmente, luego de eso, las relaciones con el dirigente está rotas. Y ahora se sumó un nuevo encontronazo entre las partes. "No los dejaron entrar y Meritello no nos dio algún argumento por el cual los chicos y mi hija no pueden competir", dijo Daniel a Canal 13 de San Juan.

Noticias Relacionadas Cisma en el judo sanjuanino: denuncias y sospechas por el manejo de fondos

El evento, que tuvo lugar durante la mañana en el club Rivadavia, se transformó en un centro de disputas. Varios jóvenes no pudieron demostrar sus habilidades y los familiares apuntaron también a Meritello. Incluso hubo denuncias sobre la ausencia de ambulancias, ni paramédicos presentes en el lugar. Así como de árbitros especialistas de las disciplinas.

"Estamos pasando malos momentos por una Federación que esta fuera de lo común. Hay chicos que están fuera de competencia porque un presidente de una Federación no notifica, no llama y deliberadamente deja a varones y nenas menores sin poder competir. No hay excusa legal, no hay argumento lógico para que un presidente de una Federación actúe de esta manera", expresó Daniel Gervasoni.

Finalmente, el padre de Ornella dijo que: "Hay antecedentes de varias denuncias sobre cómo actúa esta persona, pero hoy ya me parece que sobrepasó todos los límites dejando a niños que después de una pandemia donde no pudieron competir, fuera de un Torneo Provincial deliberadamente. No nos dio ningún argumento, nos echó a todos".