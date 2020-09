Gimnasios: estas son todas las normativas a tener en cuenta para comenzar las actividades

Desde el lunes 14 de septiembre de 7 a 24 hs, los gimnasios provinciales podrán volver a la actividad, cumpliendo todas las condiciones del nuevo protocolo. En esta etapa están contemplados solo los gimnasios privados, por lo tanto no podrán volver a funcionar aquellos que se encuentren dentro de instituciones deportivas, como clubes, uniones vecinales o CIC.

Es requisito indispensable, que todos los establecimientos que se encuentren encuadrados para retomar sus actividades, lo hagan con la debida habilitación de la plataforma San Juan Responsable. Todos los certificados de Institución Deportiva Responsable emitidos anteriormente quedan sin validez para esta nueva etapa, por lo que es obligatorio rendir el examen online en la plataforma San Juan Responsable, habilitada para tal fin desde el día sábado 12 de septiembre. Deben imprimir el certificado emitido por la plataforma y acercarse por el Estadio Aldo Cantoni de lunes a viernes de 09 a 14 horas para su validación.

Están contempladas dentro de la categoría gimnasios, las instituciones de yoga, pilates, fitness, entre otras, siempre dentro de un establecimiento y no en espacios públicos, ni dentro de instituciones deportivas. Los horarios de cada turno son fijos por semana y pueden ser modificados solamente de una semana a la siguiente.

Con respecto a los deportistas que concurrirán a estos establecimientos, deberán sacar su permiso cada vez que vayan a realizar una actividad deportiva. Se reactiva desde el lunes 14 de septiembre la plataforma SED Acreditaciones para quienes quieran comenzar a asistir a las instituciones habilitadas.

El protocolo de gimnasios, es el siguiente:

Para la nueva habilitación:

Se les dará de baja a todos los certificados ya emitidos.

El gimnasio mantendrá el mismo usuario otorgado anteriormente en la página de sanjuanresponsable.sanjuan.gob.ar

Se actualizan los cuestionarios de la plataforma y cada usuario deberá rendir nuevamente el examen disponible en la página de sanjuanresponsable.sanjuan.gob.ar , una vez aprobado el examen y validado por la Secretaría de Deportes podrá imprimir la Oblea de “Institución Responsable”. Toda aquella institución que nunca realizo los trámites ante la Secretaría de Deportes deberá obligatoriamente presentar la documentación solicitada para su habilitación.

Imprimir el certificado y llevarlo a la Secretaría de Deportes (Estadio A. Cantoni ), para su validación y sellado.

Posteriormente se procederá a la carga del Gimnasio en la Plataforma de la SED para que los deportistas puedan sacar sus permisos.

Colocar el certificado en un lugar visible de la institución.

Generalidades:

Día y hora: Lunes a Sábado de 7:00 a 24:00hs.

Disponer de un horario exclusivo para los adultos mayores de 60 años, a criterio de conveniencia del Gym.

La edad permitida para entrenar: desde los 12 años

Los turnos duran 60 minutos, teniendo un tiempo de 30 minutos aproximados entre turno y turno, para limpieza y desinfección de elementos y ventilación del espacio.

No podrán abrir los gimnasios de los clubes, CIC o Uniones Vecinales (en esta etapa).

No se puede dar clases de actividades al aire libre, por ejemplo, zumba, funcional, etc. en lugares como plazas en esta etapa.

El deportista debe sacar el permiso en la página de deportes: com/deportes, cada vez que vaya a entrenar. El mismo deberá ser presentado, también, en el Gimnasio.

Se podrá ingresar sólo con Turno, otorgado por el gym previamente vía on-line, WhatsApp o por teléfono.

El Gimnasio deberá tener una carpeta con las planillas impresas de todos los turnos Otorgados semanalmente.

Los turnos que otorga la institución, deben mantenerse siempre en el mismo horario y en consecuencia, deben coincidir con el mismo grupo de personas. Éstos son turnos fijos por día en la misma semana, pero pueden rotar de una semana a la otra.

En el caso de no poder asistir, el deportista pierde el turno (no podrá cambiarlo a otro horario ni asistir con otro grupo), y el gimnasio no podrá reemplazarlo con otra persona.

El Deportista, no podrá, asistir a más de un gimnasio. También se realizará una trazabilidad de base de datos de todas las instituciones, para garantizar dicho cumplimiento.

La Secretaría de Deportes dispone de un equipo de seguimiento para garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos, quiénes además de controlar las medidas de higiene y el distanciamiento establecido, controlará que las personas que estén realizando la prácticas, sean las mismas que figuren en el listado de Turnos (tanto del Gym como de la plataforma de la Secretaría).

El equipo de control de la Secretaría, tendrá el deber de informar a la institución de los incumplimientos observados, y procederá a dar aviso al Ministerio de Gobierno quienes serán responsables de sancionar.

Organización del espacio físico

El establecimiento habilitará solamente las modalidades permitidas.

La institución tendrá un “encargado o responsable sanitario” de llevar el registro de control diario de ingreso del personal, proveedores y de los deportistas, como así también será el responsable de hacer cumplir los protocolos y en caso de un caso sospechoso de covid 19 informar al 107.

Cada establecimiento deberá tener un plano de acceso y salida tanto del predio como de las modalidades, circuito de pesas marcado, espacio para clases respetando la distancias marcadas. En lo posible el circuito de ingreso y egreso no deben coincidir y deben estar demarcados. Evitar cruzarse entre las personas.

Se deberá respetar en todo momento los 2mtrs de distancia entre personas y el distanciamiento para la práctica será de 1 persona cada 6.25 m2 (2,50, x 2,50mtrs), lo que representa el 30% de la capacidad total, debiendo marcar estas medidas en box de trabajo.

2) Ingreso al establecimiento

El ingreso deberá ser por una sola vía a través de una sola puerta.

La persona, deberá rociarse con solución de agua y alcohol al 70% o alcohol en gel, ya sea en dispenser o botella. Limpiarse los pies en una bandeja sanitizante. Se sugiere colocar carteles a la vista con el procedimiento correcto.

Se sugiere que toda persona que ingresa, se retire joyas si las tiene (preferiblemente que no se coloque joyas o bijouterie para concurrir al gimnasio)

Al ingreso, el deportista deberá mostrar la autorización, otorgada por la secretaría de Deportes.

Debe quedar registrada cada persona que ingresa a la institución deportiva, con el objeto de poder ser rápidamente localizada en caso de ser necesario. Deberá llenar sus datos personales: Nombre, DNI, teléfono, domicilio y hora de entrada y de salida.

3) Establecimiento

Disponer de materiales para la desinfección. Entre cada turno el personal del Gym desinfectará mostradores, barandas, picaportes, estructuras, barras, espejos, máquinas, suelo, elementos, baño, etc.

No deberán habilitarse vestuarios ni duchas. Reforzar limpieza de baños cada 2 horas.

Disponer de dispensers de jabón líquido en los baños.

Dispenser de alcohol en gel y pulverizadores de soluciones con alcohol. Al ingreso y en lugares estratégicos dependiendo el gimnasio, para empleados y público en general.

Ventilar los ambientes de manera continua.

Al ingreso de la institución habrá un trapo o bandeja sanitizante con solución de lavandina.

Se sugiere en lugares de atención al público deberán instalarse divisores de vidrio, PVC, o acrílico.

4) Público

Cada persona deberá asistir con sus propios elementos de higiene personal identificadas (toalla, toalla de trabajo, jabón, guantes etc.) y con su propia hidratación. Desinfectarlos antes de ingresar y después de la práctica

Deberá asistir con barbijo o tapaboca.

El deportista no podrá descalzarse para practicar alguna modalidad que así lo requiera.

Se sugiere que las personas de grupo de riesgo (sobre rodo quienes posean alguna enfermedad de inmunosupresión, diabetes, embarazadas, etc.) eviten asistir.

Los mayores de 60 años deberán tener turnos exclusivos.

Evitar el ingreso con objetos en la mano, todas las pertenencias deberán llevarse en un equipo de mano que se depositará en el espacio destinado para ello y el mismo se desinfectará entre turno y turno.

5) Personal

Se reducirá el tiempo de trabajo del personal en función a la hora de apertura, cantidad de personas y de las actividades en el gimnasio.

Se evitará el contacto directo entre el personal y el público

Es obligatorio el uso de barbijos, tapabocas o mascara facial.

El personal se encargará de controlar el cumplimiento de las medidas de prevención anteriormente detalladas.

Modalidades con Elementos

Musculación

Cycling-Spinning-Indoor Cycle

Crossfit

Aerobox

Funcional

Gap

Body Pump

Power Jump

Step

Pilates

Trx-Bosu

Llegar al horario del turno otorgado, ya cambiado con un bolso compuesto de: kit de higiene y elementos personales identificados (toalla, botella de agua, guantes, etc). Con barbijo, tapaboca o mascara facial.

Ingresar al establecimiento:

Limpiarse pies y manos.

Mostrar permiso, turno y llenar planilla diaria de asistencia.

Dejar su bolsa en zona demarcada y dirigirse al sector designado, el cual estará demarcado: 1 persona por cada 6,25m

Terminado su entrenamiento: higienizarse manos, buscar sus elementos y se retira de la institución.

Una vez terminada la clase el profesor o encargado sanitario, desinfectará cada bicicleta, todas las maquinarias o elementos e instalaciones utilizadas, y ventilará el espacio.

Modalidades sin Elementos.

Body Jam

Zumba

Body Combat

Streaching

Taebo

Aerobics

Mat Pilates

Yoga

Llegar al horario del turno otorgado, ya cambiado con un bolso, con kit de higiene personal y elementos personales identificados. Con barbijo, tapaboca o mascara facial.

Limpiarse pies y manos. Mostrar permiso, turno y llenar planilla diaria de asistencia. Dejar su bolsa en zona demarcada (con una separación de 2mtrs) y dirigirse al sector designado, el cual estará demarcado: 1 persona cada 6.25 metros cuadrados.

En el caso de utilizar colchonetas, se recomienda la colocación de una toalla personal de trabajo. Las mismas deberán ser desinfectadas antes y después de la práctica, por el personal del Gym.

Terminado su entrenamiento, el deportista deberá, higienizarse manos, busca sus elementos y se retira de la institución.

Una vez terminada la clase desinfectará todas las instalaciones utilizadas y ventilará. Y repite el proceso para el próximo