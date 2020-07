Juan Oviedo: el regreso de una leyenda

Juan Oviedo tenía 29 años cuando viajó a Europa para quedarse, con una valija cargada de sueños. Ya se había convertido en toda una gloria del club de calle General Acha, a donde llegó cuando apenas tenía 3 añitos, e incluso tenía 4 campeonatos mundiales encima, en los cuales se consagró campeón en 1999 y fue medalla de plata en 2001 y 1997. En Italia, el país que lo adoptó y se convirtió en su primera casa, supo cosechar desde títulos hasta amigos e historias memorables. Parecía ser su destino por siempre, hasta que un viaje relámpago a San Juan en 2019 lo cambió todo.

“La decisión de dejar Europa la tomé después de pasar la Navidad en Argentina. Vi a mi familia y empecé a sentir una necesidad de vivir de cerca muchas cosas que por muchos años estuve resignando. A fines de año el Valdagno (club italiano) me ofreció renovar pero les dije que me dieran tiempo, que existía la posibilidad de retornar a la Argentina. Y bueno, tomé la decisión y estoy aquí, a días de volver”, dice Oviedo desde Madrid, su última parada antes de llegar al país e instalarse en la provincia que lo vio nacer, San Juan.

La decisión de retornar la tomó este año, en medio de la pandemia de coronavirus. Expresa que no fue nada fácil dejar su vida en el Viejo Continente, donde brilló dentro de la cancha y vivió una gran vida fuera de ella. Como hockista supo ganar varios scudettos y supercopas. Allí también empezó a apostar por su faceta de entrenador, sobre todo cuando en 2018 colgó los patines con 44 años.

“Mi vida en Italia fue una cosa fantástica. Lo que viví ahí deportivamente y a nivel de persona fue enorme. Soy argentino pero Italia se transformó en mi primera casa, me ayudó a encontrar un equilibrio como persona y saber y conocer mis límites, mis defectos y virtudes. Sin dudas voy a extrañar todo, sobre todo a la familia y amigos que dejo”, añade.

Volver al primer amor

Juan regresa oficialmente al club Olimpia tras casi dos décadas. El muchacho que vivía en un humilde hogar de Trinidad y vendía sánguches en las vacaciones de verano regresa ahora como un hockista ya consagrado y un técnico en ascenso. Aunque todavía no está definido qué rol ocupará en el club “turco”, en principio se dedicará cien por cien al gimnasio que tiene la institución sobre calle General Acha.

Según contó el ex arquero, el lugar fue alquilado junto a otros dos socios y funcionará como un gimnasio moderno, al que llamarán “Neuro Gym”. “En Olimpia vamos a trabajar en el gimnasio, en la salud y bienestar de nuestros clientes. Con respecto al hockey, la idea es dar una mano si hace falta pero sin crear problemas ni alterar la actividad que el club viene realizando, muy bien, en los últimos años. No es una cosa que tiene que ser primordial. Lo que tenga que llegar, va a llegar. Veremos qué me toca”, apuntó.

También en San Juan se ocupará de un ambicioso proyecto personal: Ok Academy. Junto a un amigo, Diego Mir, ajustan detalles para lanzar una academia que permitirá el intercambio intercultural y deportivo entre cuatro países: Argentina, España, Italia y Portugal. “La idea es que los chicos de San Juan conozcan cómo trabajan en Europa, cómo es el hockey profesional”, apunta.

Además piensa ponerse los patines en Olimpia. No para los torneos oficiales, sino para disputar picaditos junto al equipo “master” que integran un grupo de ex hockistas. En Europa fue parte de otro team de ex deportistas en el que estaba incluido el ex ciclista profesional, parte de una edición de la Vuelta a San Juan, Pippo Pozzato.

Juan en las próximas horas estará viajando de Madrid a Ezeiza, de donde partirá seguramente en colectivo hacia San Juan, en un viaje de casi 14 horas. Una vez en la provincia cumplirá con la cuarentena correspondiente y se someterá a los hisopados para descartar posible caso de coronavirus.

Oviedo x 3

“Más allá de lo familiar, el hockey sobre patines también influyó. Con estas crisis económicas también vienen las crisis deportivas. Cuando uno no puedo obtener resultados deportivos o no está al tope, hay que darle prioridad a otras cosas”.

“Mi familia saltaba de una pata cuando se enteró que volvía. Mi viejo, sobre todo, tiene una alegría enorme".

"Acá en Italia la noticia también trajo reconocimientos. Me llegaron muchos mensajes que no me los esperaba. Me conmueve muchísimo dejar las amistades y cosas que tengo acá (Italia). Es parte de mi vida”.