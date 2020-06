Una a una, las 128 instituciones habilitadas para la práctica deportiva

El lunes se dio a conocer la lista de instituciones deportivas, entre clubes y gimnasios, que estaban habilitados para recibir las nuevas disciplinas que se reactivaron para su práctica. Ese número aumenta día a día, ya que nuevas instituciones cumplimentan sus requisitos y por ende reciben su habilitación para poder recibir a sus deportistas.

A las 59 habilitaciones que se dieron el lunes para la reactivación de los gimnasios, y los deportes pádel, tenis, golf, pelota paleta, motociclismo y tiro deportivo, hasta el momento se sumaron 69 más, totalizando al día de hoy 128 instituciones. Entre ellas se encuentran 91 gimnasios, 22 canchas de pádel, 14 clubes y una unión vecinal con actividad deportiva.

Las instituciones pertenecen a los departamentos Capital, Rivadavia, Rawson, Chimbas, Santa Lucía, Pocito, Albardón, Caucete, Angaco, Ullúm, 25 de Mayo, Jáchal, Calingasta y Valle Fértil.

Clubes habilitados



Capital

Set Point

Jugá en primera Espacio deportivo

Pádel Urquiza

Punto de encuentro

Sioux Pádel

Complejo Mendoza

San Juan Pádel

Pádel Alem

Top Ten

Vicentela Pádel

Club Banco Hispano

San Juan Lawn Tennis Club

Tiro Federal Argentino

Las Terrazas Pádel Club

Ausonia SISMyD

Club Los Ángeles

Club Deportivo Unión Estudiantil



Santa Lucía

Club Amancay

Camping Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan



Caucete

Impulso Pádel

Unión Deportiva Caucetera



Pocito

Planeta Pádel



Rivadavia

Alameda Pádel

West Pádel

Complejo Deportivo San Raúl

Lomas Pádel

Gustavo Tejada

Unión Vecinal Barrio Aramburu

Jockey club



Rawson

Recreo Deportivo



Albardón

Pádel Albardón



Valle Fértil

Pádel Flavia Gallardo



Jáchal

Fútbol y Pádel Jáchal

Complejo Jáchal Pádel



Ullum

Predio ASER



Angaco

Unión Vecinal Villa Del Salvador

Gimnasios habilitados

Capital

Inside O2

Glam fitness & addestra gym

Club Fitss

Up gym San Juan

A’cero gym

Fitness Center Gym

Xtreme Over Gym

Toluca Crossfit

Toluca Musculación

Gimnasio Palestra

Emanuel Lucero

Leonardo Gatica

Activamente Training Center

Marbling

Gimnasio Leticia

Ull Fitness Club

Sioux Gym

Vital Pilates

Centro De Entrenamiento Gustavo Milla

Nyma Capital

Athena Club

Gimnasio Energym San Juan

Excalibur Gym

Athlos Club Gym

Namaste Centro De Bienestar

Actitud Extrema Gimnasio

PS Calidad De Vida

Sisterna gimnasio

Rey Pilates

Fly Acondicionamiento Físico

Training Club

Pilates Miranda Clinica Kronos

Gimnasio Oscar Segali

FC Espacio Activo

Navajo Fit Center

Efecto Pilates

Vitta Pilates

Hulkgym

Sinergym

Acro Estudio

Buena Vida

Hammer Gym

Mas Fitness Center

Rivadavia

Baika Club

Centro de Yoga y Pilates Aquí y Ahora

Tuluka San Juan

Oxys Gym

Ironfitness gym

Gimnasio Acros

Hiroshima Gym

Apolo Gym

Power team

Nyma Rivadavia

Gimnasio La Casa

La Bestia Gym

Freya By Kinest

Terra Fitness Center

Mas Allá Fitness Gym

Skygym

Santa Lucía

Avenida

Eli Pereyra Spinning Gym

Greco’s Gym

Instinto

VGym

Gimnasio E&M

Equilibrio Vital Fitness Club

Rawson

Dick Hoyt

En movimiento

Max Power

Xtreme Gym

Master Gym

Espacio Activo

Infinit Power

Dancing Fitness

Nyma Rawson

Dynamical Fitness

Power Lifters Gym

Centro Sanjuanino de Yoga Vida



Chimbas

Warriors

Cultura Gym



Pocito

Invictus

Vientos Training



Albardón

Gimnasio Cien

Althea

Caucete

Adrenalina Gym

Toluka Fitnnes

Stetik Gym



25 de Mayo

Xgym



Calingasta

Gimnasio Kumgang

Gimnasio Voiture

Valle Fértil

Gimnasio La Roca

Cada club o institución que haya cumplimentado los trámites correspondientes debe exhibir la oblea que indica que el lugar está habilitado para realizar actividades.