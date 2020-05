Menotti-Bilardo: se enfrentaron como jugadores una sola vez, hace 55 años; ¿quién ganó?

Bilardo vs. Menotti. Menotti vs. Bilardo. No hay una rivalidad más acérrima entre dos personajes en la historia del fútbol argentino. Carlos Salvador y César Luis son como son el agua y el aceite, con filosofías y estilos completamente opuestos pero que lograron, cada uno con sus formas, ganar un Mundial con la Selección. Ahora bien, antes de que los dos arrancaran con una guerra en la que jamás se firmó la paz y que tuvo sus primeras escaramuzas allá por 1983, hubo un primer round dentro de una cancha y en una época en la que todavía estaba todo bien... Sí, antes de que ambos colgaran los botines para arrancar sus carreras de entrenadores, se enfrentaron en un Boca-Estudiantes, los únicos 90 minutos que ambos compartirían dentro de un campo de juego.

El 2/5/65, hace exactamente 55 años, se jugó la cuarta fecha del campeonato de Primera División (sí, hubo un tiempo en el que los torneos no llevaban nombres de sponsors ni existían las superligas): River, con el Loco Gatti en el arco, empató 0-0 con Newell’s en el Monumental; Independiente, que un mes antes había ganado su segunda Libertadores en fila, perdió 2-1 con el Bicho en Avellaneda; Racing, con el Chango Cárdenas de delantero, empató 3-3 con Atlanta. Sin embargo, el plato fuerte de esa jornada fue el Pincha-Xeneize que se jugó en el viejo estadio de 1 y 57, en La Plata.

​Menotti, que por ese entonces tenía 26 años, fue uno de los volantes que salieron con la azul y oro a la cancha. Bilardo, que hacía unos meses había soplado 27 velitas, también fue titular. En ese partido en el que -paradojas de la vida y del fútbol- el Boca del Flaco se plantó de contra, el Narigón, que jugaba de 8, le hizo marca personal a Silvio Marzolini, lateral izquierdo de gran manejo. Y la primera situación para romper el 0-0 nació de los pies de Menotti: le tiró un centro perfecto a Alfredo Rojas, pero el cabezazo se fue pegado a uno de los palos que defendía Alberto Poletti. Promediando el PT, el Xeneize se puso arriba con un gol del Tanque Rojas y otro de Ángel Clemente Rojas, pero el Pincha lo empató con tantos de Conigliaro y de Juan Ramón Verón, el papá de la Brujita. Sí, la primera batalla entre Menotti-Bilardo quedó en tablas, aunque Boca terminaría ganando el torneo ese año...

La relación entre los entrenadores se pudrió tras el Mundial 1982, donde la Selección de Menotti no anduvo bien pese a tener un equipazo. Bilardo lo reemplazó en el cargo; el Flaco, que además había sido muy crítico de Osvaldo Zubeldía (mentor del Doc), cuestionó públicamente algunos resultados del Narigón y chau buena onda para siempre. Sin embargo, antes de que se rompiera la cordialidad, hubo dos choques en 1973: entre el Globo que dirigía Menotti y el Pincha de Bilardo. En la primera rueda fue empate 3-3 y en la vuelta ganó el Globo (campeón de ese torneo) con gol de Babington, de tiro libre. El último duelo entre ambos fue el 3/11/96, ya con la guerra abierta hacía mucho: el Rojo del Flaco le ganó 1-0 al Boca del Doc. Como en el Metro del 73, el gol de Panchito Guerrero vino de una pelota parada... El mundo del revés.