Boca goleó a Huracán y espera por River

Este domingo Boca goleó 3 a 0 a Huracán y sigue como líder de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Maradona. Los dos primeros los metió Ramón Ábila, que anotó a los 26 y a los 45 minutos del primer tiempo, mientras que Agustín Obando selló el resultado a los 45 del complemento. A cinco días del superclásico con River, el equipo de Miguel Ángel Russo quedó bien parado también para los partidos decisivos que se vienen en la Copa Libertadores.

Así como Boca tambaleó en el momento menos apropiado, en el que corrió riesgos en los octavos y cuartos de final de la Copa Libertadores (fue a los penales frente a Inter, de Porto Alegre, y había caído en la ida frente a Racing) por los bajos rendimientos individuales y colectivos de titulares y suplentes, ahora retomó la confianza en la etapa que más lo necesita. Los últimos triunfos (2-1 a Independiente sobre la hora y la clasificación ante la Academia, victoria por 2-0) parecen haber aliviado a un plantel que durante el último mes llenó de dudas a Miguel Ángel Russo. El equipo alternativo, ahora sí, dio la talla ante Huracán, al que venció 3-0 en la Bombonera, y se trepó a la punta del grupo A de la Zona Campeonato de la Copa Diego Maradona a cinco días del superclásico.

Boca pareció dormido hasta el primer gol. Esa gran jugada en conjunto fue la alarma necesaria para empezar a romper un trámite indefinido, de un lado y de otro. Porque -en el primer tiempo- Huracán apenas incomodó por un error propio del xeneize que terminó en un remate liviano de Hezze y un remate sin ángulo de Lozano que sacó Rossi, de buen partido. Y el local, a los seis minutos, parecía que podía llevarse por delante a su rival cuando Zeballos, ese juvenil veloz que acapara elogios, dejó cuatro hombres del Globo en el camino a puras gambetas y su definición impactó en el travesaño de Cambeses.

Pero los de Russo tomaron el camino equivocado durante un buen rato: Alan Varela, el chico que debutó ante el Rojo y demostró mucho atrevimiento para elaborar el juego y marcar, se acercaba a los centrales sin tomar contacto con la pelota, mientras que Capaldo se desprendía. Ni que hablar de los movimientos de Cardona, que parecía haberle afectado el hecho de perder la titularidad en el equipo principal: perdió pelotas, erró pases por actuar displicente (algo extraño) y le costó ser importante en el desarrollo.

Hasta que a los 25 minutos todo se volcó a favor de Boca: Varela se animó más. Prácticamente, le sacó el balón a la dupla Zambrano-Ávila (los centrales entraron bastante en juego por la falta de elaboración en el centro) y el volante central juvenil la abrió a la izquierda con un pelotazo preciso para la verticalidad de Mas, que se la filtró a Cardona dentro del área y éste, ante la salida desesperada del arquero y el cierre de Civelli, se la tocó al medio sin mirar a Wanchope para que Ábila la empuje con el arco a su merced.

El partido mantuvo su tónica: el local estaba seguro de su actuación pese a no inquietar tanto y manejar sin profundidad la pelota, mientras que los de Israel Damonte esperaban algún espacio para robar y llegar rápido al área contraria. Zárate y Cardona, exceptuando jugadas muy esporádicas, no tuvieron un buen partido y, por ende, no se hicieron cargo de sus funciones: conducir y asociarse para generar peligro. De hecho, el xeneize se fue al vestuario con dos goles de diferencia pero sin haber justificado la diferencia desde el juego colectivo: sobre la hora, Varela se adelantó unos metros para presionar y robó la pelota que le quedó a Wanchope, que -pese a que el contragolpe tenía tres opciones de pase. lo resolvió lleno de confianza y colocó la pelota junto al segundo palo para su doblete.

Israel Damonte se fue expulsado en el entretiempo por protestarle a Ariel Penel, el árbitro del partido, aunque no se observaron fallos polémicos que hayan podido perjudicar a Huracán.

El segundo tiempo no fue de ida y vuelta, pero ambos contaron con espacios para jugar: a los 6 minutos, Ábila tiró una tijera que estuvo a poco de entrar. Los dos equipos apostaron a molestarse de a ratitos. Con la ventaja, el Boca B le dejó un poco más la pelota al Globo, que le hizo prestar más atención a Rossi para contener dos bombazos de Chávez. Así, recién sobre el final volvieron a profundizar en ataque los de azul y oro: en el ocaso del partido, Obando (ingresó por Zárate) clavó en el ángulo el remate de media distancia. Un golazo, su debut en la red profesional para el jóven zurdo que venía triste por sufrir un par de expulsiones en los últimos partidos.

Claro que la vara quedó alta tras la gran función copera de los titulares frente a Racing. Los suplentes, es evidente, no le dan la pauta a Miguel Russo de que puedan superar de una manera abismal a sus rivales, al menos por ahora. Sin embargo, esta vez, con un rendimiento que deben mejorar, les alcanzó para imponerse con una goleada con la que el equipo empieza a recuperar la memoria.

La próxima fecha será nada menos que ante River. Con los titulares ¿descansados? y motivados anímicamente para jugar tanto el clásico como la ida (6 de enero) de semifinales de la Copa Libertadores frente a Santos. Ya todo será en 2021, pero eso está ahí nomás, a la vuelta de la esquina.

