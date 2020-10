De la pelota a los "pingos": la otra pasión que sella el amor de Forestello por San Juan

Su apellido está vinculado a la hípica desde hace muchos años. Su abuelo y su padre recorrían cuan carrera cuadrera había en su provincia, La Pampa, y en otras como Buenos Aires y Córdoba. Sin embargo, lo suyo con la actividad era una afición a distancia: el fútbol, primero su rol como futbolista y después como entrenador, siempre había sido un obstáculo para animarse a volver a ese submundo que lo había hecho tan feliz de niño. Fue cuando llegó a San Juan para dirigir al Verdinegro que cambió todo. Se acercó al hipódromo de Rivadavia, casi empujado por su familia, y empezó a gestar otra historia, especial y de por vida, con esta tierra.

“Yo nunca había tomado la decisión de comprometerme con los caballos hasta que llegué a San Juan. Todo empezó en 2018, en mi último periodo en San Martín. Primero encontré gente de confianza, buenas personas, y después mi mujer me dijo ´si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? ´. Entonces me acerqué a la gente del hipódromo, que me atendió de maravilla, y me hice un grupo de amigos. Después conocí a Juan, el cuidador de los animales y con quien forjé una amistad. Frecuentaba su casa casi todos los días para tomar mates o comer un asado”, cuenta de antemano el famoso técnico, hoy en Nueva Chicago.

El DT, en familia.

Acá en San Juan sus inicios fueron con Sky Van, el primer caballo que compró y le dio sus primeros triunfos en las competencias de turf. Después sumó a Tomagochi, Will Smith y Poten Fily, animales que viven en el hipódromo del Jockey Club y son cuidados por la familia Luna. “Siempre estoy en contacto, pregunto cómo está todo. Hoy no puedo estar por el tema de la pandemia y la verdad es que se extraña. Siempre pensé en tener un nexo con San Juan y apareció esto”, expresa.

Con Juan Luna, el cuidador de sus animales, y un amigo, Funes.

Forestello confiesa que hasta antes de que se declarara la emergencia sanitaria visitaba la provincia cada 15 días y no se perdía una carrera. Incluso cuenta que los primeros siete meses que pasó sin dirigir, tras su paso por Concepción, fueron para dedicarse cien por cien a este deporte y a los gratos momentos que esta pasión generaba con su familia. “Pasé todo ese tiempo viajando a todos lados con mi esposa y mis hijos. Esto me hizo unirlos a todos y disfrutar de situaciones que quizás antes no podía por el fútbol. Viajábamos a Mendoza, a San Luis y a San Juan. Ahora por el coronavirus no podemos estar, pero la gente del hipódromo me envía imágenes y videos. La verdad es que todos me tratan de maravilla”, dice

Hoy en Nueva Chicago, el vínculo entre el entrenador y San Juan está más fuerte que nunca. Sobre todo porque encontró en el turf, en las carreras y los animales, un verdadero "cable a tierra". “Es lo que me hace bien, es algo que me emociona muchísimo. Me genera adrenalina, como cuando convertía un gol. El compartir mates mientras se varea a los caballos son cosas que disfruto. No me refiero tanto a lo deportivo, sino a todo lo que hay detrás de esto: los asados, los amigos y la familia”, sostiene.

Rubén Forestello padre.

El pampeano dice que este nueva pasatiempo también lo conecta a sus raíces. En este sentido recuerda su infancia entre caballos y cuenta que esta afición la heredó de su padre Rubén. “Íbamos a muchos hipódromos, incluso a General Villegas y Vicuña Mackenna. Pero nunca lo pude disfrutar bien hasta los 48 años. Siempre al fútbol lo tomé como una profesión, como lo único. Yo soy de vivir muy ligado a mi trabajo. Pero mi señora me hizo entender que la vida se me pasa y que debía retomar esa pasión”, cierra.

Nico Rivero, joven sanjuanino, es quien competirá con los tres caballos de Forestello en el Clásico Domingo Faustino Sarmiento.

“Me gustaría presenciar el Sarmiento, pero por el tema de la pandemia no se puede. La verdad es que extraño. Pero sigo en contacto con toda la gente. El sábado tenemos un amistoso con Brown de Adrogué, así que el domingo estaremos viendo la carrera. Si llegamos a ganar habrá videollamada para festejar”, dice Forestello.