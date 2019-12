Las 10 reveladoras frases de Miguel Ángel Russo como DT de Boca

Tras la salida de Gustavo Alfaro, Boca Juniors estrenó director técnico este último lunes. En presencia de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, presidente y vice del club, Miguel Ángel Russo firmó su vínculo por un año con la institución xeneize. Su primera práctica será el viernes 3 de enero. en el inicio de la pretemporada.

Sus mejores frases en la conferencia.

"Siempre tenía la ilusión de volver a Boca, había algo dentro mío que me decía que iba a volver. A lo mejor éste es el momento. Dios sabe por qué pone las cosas y en qué lugar".

"Del plantel soy muy respetuoso. Un buen plantel que hay que conocerlo. Ellos primero van a conocer la idea y las formas. Siempre tengo un gran respeto por los futbolistas"

"No me pregunten quién se va, quién se queda. Hasta que no entremos en relación... Hay que definir algunas cosas de la pretemporada, hay que acomodarse. Y nos vamos a acomodar de la mejor manera y buscando lo mejor"

"Con el correr del tiempo la Copa ha tomado distintas aristas porque el fútbol ha cambiado. Entiendo que hay una forma que tiene que jugar Boca, sé cuál es la sensación de su gente, pero hasta que no hable con los jugadores...".

"Siempre uno sueña con jugadores que desequilibren. Habrá que buscarlos, encontrarlos. Veremos porque uno tiene una idea y después el desarrollo es otro. Buscaremos lo mejor para que el equipo juegue bien al fútbol".

"El objetivo es el próximo partido. El primer objetivo es el 26/1, el torneo local, pasar esta etapa y llegar de la mejor manera posible.

"En Boca no podés darte el descanso necesario. Y bienvenido sea porque nos obliga a distintas cosas"

"Boca es ganar y esto uno lo tiene muy claro. Habrá que ponerse a trabajar, el que más ansiedad tiene soy yo".

"Todo lo que juega Boca es importante, tenemos que tener un plantel amplio porque Boca juega mucho. Necesitamos de todos. La sensación que tengo es de mucha calma y también de mucho regocijo"

"Uno sabe que podía pasar pero nunca sabe cuándo. Me he mantenido sereno, expectante. Ésta es la realidad. Tampoco sentí desesperación, sabía que podía ocurrir en algún momento".

Fuente: Olé.