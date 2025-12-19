viernes 19 de diciembre 2025

En las redes

¡Solamente un genio puede resolverlo! El acertijo matemático que debés adivinar en un minuto y es viral

A simple vista parece un ejercicio sencillo, pero un detalle oculto en la imagen hace que la mayoría falle en el resultado final. El desafío matemático, que se volvió viral en redes sociales, pone a prueba la atención, el cálculo mental y la capacidad de observar más allá de lo evidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
reto matematico viral matematica

Un nuevo acertijo matemático viral está dando que hablar en redes sociales y desafiando la agilidad mental de miles de usuarios. A simple vista parece un ejercicio sencillo, casi de nivel primario, pero la realidad demuestra que muy pocos logran llegar al resultado correcto sin equivocarse en el camino. La consigna es clara: descubrir el valor de cada objeto que aparece en la imagen -lápiz, regla y chinche- y, con esa información, resolver la ecuación final en menos de un minuto. ¿Te animás a intentarlo?

los habitos clave para cuidar el cerebro y prevenir el alzheimer, segun los especialistas
Salud

Los hábitos clave para cuidar el cerebro y prevenir el Alzheimer, según los especialistas
enterate cual es el secreto de tomar agua con sal en las mananas
Atenti

Enterate cuál es el secreto de tomar agua con sal en las mañanas
reto matematico viral matematica

Paso a paso: cómo resolver el acertijo matemático viral

Para llegar al resultado correcto, es clave observar con atención cada ecuación y no apurarse:

  • Primera ecuación: tres lápices suman 18.

Si todos valen lo mismo, el cálculo es directo:

Lápiz = 6

  • Segunda ecuación: dos reglas más un lápiz dan como resultado 20.

Reemplazando el valor del lápiz:

Regla + Regla + 6 = 20

Regla = 7

  • Tercera ecuación: una regla y dos chinches suman 17.

Con la regla ya definida:

  • 7 + chinche + chinche = 17
  • Chinche = 5

Hasta este punto, el desafío parece simple. Sin embargo, la mayoría de los errores aparecen en la última línea, donde los detalles visuales juegan una mala pasada.

El truco que confunde a casi todos

En la ecuación final no hay un solo objeto de cada tipo. En realidad, aparecen:

  • Dos chinches juntas
  • Una regla
  • Dos lápices superpuestos, que parecen uno solo

La operación correcta es entonces:

(2 × chinche) × regla + (2 × lápiz)

Reemplazando valores:

(2 × 5) × 7 + (2 × 6) = 10 × 7 + 12 = 82

Resultado final: 82

¿Por qué estos acertijos son buenos para el cerebro?

Más allá de su costado lúdico, los desafíos matemáticos tienen beneficios comprobados para la mente. Estudios como el realizado por la Universidad de Princeton, publicado en el Journal of Neuroscience, señalan que la práctica de cálculos mentales activa áreas del cerebro vinculadas con la lógica, la memoria y la toma de decisiones.

Entre los principales beneficios se destacan:

  • Mejora de la concentración y el enfoque.
  • Estimulación cerebral y mayor plasticidad neuronal.
  • Mayor agilidad mental para procesar información.
  • Fortalecimiento de la memoria de trabajo y a largo plazo.
  • Desarrollo del pensamiento lógico y analítico.
  • Posible prevención del deterioro cognitivo asociado a la edad.
