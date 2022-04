Un hombre sin identificación fotografió a periodistas en la sentencia por pornografía infantil a un federal

Gran revuelo se generó dentro de la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal y en la Delegación San Juan de esa fuerza luego de que se detuviera al jefe de la división calle Matías Carrizo, por tenencia y distribución de pornografía infantil. Lo que se esperaba que fuera la audiencia de formalización, se terminó transformando en la resolución de un caso que sacudió a la fuerza policial. Fue durante esta cobertura en Tribunales cuando dos periodistas de este medio se dieron cuenta que un sujeto que acompañaba a Carrizo estaba fotografiando a los trabajadores de prensa. ¿Quién era? ¿Hubo intimidación?

El relato de los hechos

Cuando los periodistas de Tiempo de San Juan salieron de la audiencia, notaron la presencia de dos hombres vestidos con pantalones jean. No eran periodistas y estaban cerca de Carrizo. Uno al pasar dijo: -Estos son algunos. La frase alertó a los trabajadores de este medio, quienes se dieron cuenta que estos hombres no eran empleados de la Justicia. Los dos permanecieron cerca de Carrizo, sobre todo cuando el ahora ex policía federal firmó el acta de libertad.

Posteriormente, los dos acompañantes se ubicaron al lado de la escalera del subsuelo de Tribunales. En ese momento, uno de los sujetos sacó un celular y en forma disimulada empezó a enfocar hacia donde estaba Carrizo y los periodistas. Primero pasó cerca de los sujetos un trabajador de prensa de Diario de Cuyo, a quien un periodista de este medio en tono de broma le señaló que lo estaban fotografiando. Luego pasó el juez Federico Rodríguez.

No hubo cruce de palabras sino hasta que el hombre con el celular le dijo "gracias" al reportero de este medio. Ante esto, el trabajador de Tiempo de San Juan le advirtió que estaba sacando fotos, el hombre sin identificar retrucó y dijo que sacaba fotos al igual que la prensa. Fue en ese momento, que el periodista del diario le informó que él estaba cumpliendo con su trabajo y que se identificara, lo que nunca sucedió. Cuando la otra periodista de Tiempo de San Juan intentó fotografiar a los dos misteriosos sujetos, ambos se fueron.

¿Quiénes eran? No se sabe ¿Qué hacían en Tribunales y en condición de qué? Tampoco se sabe, aunque los testigos confirmaron que los sujetos no entraron a la audiencia, que es de acceso público. Resulta por demás llamativo que uno de estos hombres le haya tomado fotos a los trabajadores de prensa abocados a la cobertura del caso, que alcanzó una amplia repercusión no solo en la provincia sino también en todo el país. ¿Hubo intimidación?

Hasta ahora hay una gran certeza: el caso fue cubierto por periodistas de varios medios de comunicación, quienes se convirtieron repentinamente en protagonistas de la audiencia al ser fotografiados por un sujeto que optó por no identificarse. A esto se le suma cierta sensación de resquemor, porque el caso no era cualquiera sino que involucró a un policía de la Federal.