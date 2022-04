Con la cabalgata desde la cuna, la historia de una pequeña gaucha

Arriba del caballo como si estuviera montada en una bicicleta en el fondo de su casa, Rosario Pizarro va de un lado a otro, junto a "Tornado", su mascota y amigo. La pequeña de tan solo 7 años juega y ríe en un ámbito que le es natural y cotidiano. Acompañada de su familia, Rosario participó de la 31 edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa.

Comenta la pequeña a Tiempo de San Juan que desde bebé ha tenido asistencia perfecta en todas las cabalgatas. Cada año, cuando arrancan las clases, le dice a su maestra que hay un día que no va a ir a la escuela, porque tradicionalmente asiste todos los años desde el vienes, cuando se lleva a cabo la primera jornada de la Cabalgata, donde se suma en el Monumento al Gaucho y llega hasta Caucete. Esto pudo hacerlo salvó los últimos dos que por pandemia el evento no se realizó, por lo que este año era un momento particular y especial para Rosario, ya que volvía a subirse a su caballo, dos años más grande.

Con mirada picarona, Rosario no tiene problemas en contar lo mucho que le gusta andar a caballo. A diferencia de otras personas, no tiene miedo de subirse e ir de un lado a otro. "Están acostumbrados", comenta su madre, quien acota que tienen 15 caballos y que desde que tiene memoria han ido a la Cabalgata, por lo que es un evento más que comparten en familia.

Debido a su edad, y la de su hermano Francisco, o "Paco" como le dice ella, de 9 años, hacen la cabalgata en tramos, acompañados de su madre, quien mantiene viva la tradición en los niños que llegan a Caucete desde de El Mogote, Chimbas.

Francisco Pizarro, hermano de Rosario



Así como Rosario y Francisco, muchos son los niños que participan en la Cabalgata. Juegan, se divierten y disfrutan de una actividad que trasciende generaciones. Ellos el día de mañana serán quienes mantengan viva la tradición de llegar año tras año a la Difunta Correa.