Ecografía polémica en el patio de un colegio: para Educación "no tendría por qué no permitirse"

El 25 de marzo último, comenzó a viralizarse en las redes sociales de los sanjuaninos, un video que mostraba al médico Federico Antequeda, realizando una ecografía en el patio de un colegio de la provincia.

Se trataba del Colegio Santa Teresita y el protagonista (Antequeda) ya estuvo en el centro de la polémica antes cuando intentó frenar el aborto no punible de una nena que había sido violada.

Férreo opositor a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), decidió realizar este estudio médico con una embarazada, adelante de los estudiantes del colegio católico, en el marco del "Día del Niño por Nacer". El video levantó polvareda en las redes sociales y ahora salió a hablar Cecilia Trincado Moncho, la ministra de Educación de la provincia.

"Las escuelas tienen un margen de actividad libre con proyectos institucionales que se consensuan con los padres. No descartaría que hubieran pedido permiso a las familias en este caso particular", dijo la funcionaria al ser consultada por Canal 13.

Cecilia Trincado Moncho, ministra de Educación de San Juan.

Así, Trincado dejaba claro que no hay ninguna disposición ministerial para prohibir una actividad como esta. "Este es como tantos otros proyectos, las instituciones los llevan adelante y tienen que ver con los espacios de definición institucional. No tiene que ver con cuestiones bajadas del Ministerio de Educación", aseguró.

Si bien en esta oportunidad la ecografía fue realizada en un colegio católico de gestión privada, para Trincado esto podría replicarse tranquilamente en cualquier institución pública de gestión estatal.

"No es solo en los colegios privados, en los de gestión estatal también podría hacerse porque a veces hay emergentes en las escuelas que quieren un abordaje particular y los dirigentes junto a los supervisores resuelven algún taller, conferencia o algo en particular que no tiene que ver con todas las escuelas de san Juan pero que es un proyecto que responde a esa institución", concluyó.

Captura del video de la ecografía que desató la polémica:

