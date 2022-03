Aumento con sabor amargo: así analizan los sanjuaninos el incremento de combustible

Desde las 00 horas de hoy YPF incrementó el precio del combustible en el orden del 9,5% para los básicos y 11,5% para la categoría premium. Muchos fueron los sanjuaninos que se toparon con la novedad de un nuevo incremento en las bocas de expendio de combustible cuando llegaron a cargar el tanque este lunes por la mañana, y pese a que había un “runrún” al respecto, no cayó muy bien la novedad.

Tiempo de San Juan salió a consultarle a los sanjuaninos cómo impactan los nuevos valores en sus bolsillos, y a nivel general para todos es negativo, no solo porque hay que pagar más, sino porque, al aumentar los combustibles, se verán remarcaciones de precios en otros productos, como alimentos, por ejemplo.

Quienes manifestaron más preocupación fueron aquellos que si o si deben utilizar movilidad para trabajar. “Me corta las piernas”, “ojalá nuestros sueldos aumentaran mes a mes”, “uno no sabe cómo va a hacer ahora para salir adelante” fueron algunos de los cometarios de los sanjuaninos consultados.

Según comunicaron desde YPF, este ajuste responde a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, principalmente los costos internacionales del petróleo; y como sucede ante un incremento, las demás banderas actualizarán sus valores en el transcurso de la jornada.