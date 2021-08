Robo de bicicletas en San Juan: los entretelones de un negocio ilegal

La presencia de ciclistas en las calles sanjuaninas es una postal diaria. En días de semana, a cualquier horario, en cualquier calle, están. Y durante los fines de semana y camino al Dique de Ullum, se multiplican. Solos, en grupos familiares, de amigos o de entrenamiento. Por razones recreativas o para evitar el transporte público, el aumento exponencial del uso de la bicicleta es uno de los efectos de la pandemia, quizás el único positivo desde que el mundo convive con el coronavirus.

Las transacciones se dan casi en igual volumen en el mercado de primera como en el de segunda mano. Y con la misma velocidad con que se mueve el rubro, los amantes de lo ajeno encontraron "su negocio" también. Dado su alto valor y la facilidad para acceder a ellas, estas bicicletas se han convertido en la presa del momento.

Según las estadísticas oficiales, hasta julio de este año, en San Juan han robado (sustracción con violencia) y hurtado (sin violencia) entre 3 y 4 rodados por día. Una cifra alta, pero que probablemente subestimada dado que no todas las víctimas no radican la denuncia, por lo que no quedan registrados.

Maniobras

Según contaron fuentes policiales consultadas por Tiempo de San Juan, las modalidades de robo son de todo tipo. Una de las más utilizadas es aprovechar cuando el dueño deja la bicicleta en el exterior, en general atada a un poste. También están los arrebatos a mano armada, pero aseguran que es una de las modalidades menos aplicadas. Pero además, en el último tiempo, se sumó otra variante: robar bicicletas que se encuentran dentro de una casa, comercio, edificio, etc cuando se entra a robar.

¿Dónde van a parar?

El destino de la gran mayoría de estas bicicletas sustraídas es el mercado de segunda mano. Internet es la vidriera. La demanda de estos productos es mucha y una oferta a bajo precio siempre es tentadora, aunque quien está en el mundo del ciclismo fácilmente puede advertir, justamente por el precio, cuando un producto es de dudosa procedencia. Por eso cuando una persona sufre un robo se vale del mismo medio para, con foto mediante, avisar a todos que si ven su bici en oferta, no la compren. Pero, en la mayoría de los casos, a las pocas horas ya están desarmadas o modificadas, listas para buscar nuevo dueño.

Publicaciones cómo estas aparecen a diario en las redes sociales

El sub comisario Maximiliano Calderón, jefe de la Brigada de Investigaciones Sur, contó a Tiempo de San Juan que los destinos de las bicis robadas suelen ser dos: las más costosas, definidas como de alta gama, son desarmadas y vendidas por partes, dado que "son las más difíciles de comercializar debido a que no hay muchas en el mercado o son muy costosas, por lo que venderlas por partes se les hace más fácil". Por otro lado están las de gama media, las que más se pueden observar en las calles sanjuaninas. A éste tipo de rodado, los malvivientes les hacen "algunas modificaciones y después las ofrecen por distintas páginas. Puede ser por Compra-Venta San Juan, por Facebook o por cualquier página de compra venta", comentó Calderón.

Los seguros, una tendencia el alza

De la mano del robo de bicis surgió otra tendencia: la contratación en alza de seguros para bicicletas.

"Es común escuchar no me va a pasar o no pasa nada, pero la realidad es que se roban y mucho y más con el valor actual que tienen y la facilidad con la cual se pueden vender en el mercado ilegal sea entera o en piezas. El seguro de bicis es un producto que en los últimos años las compañías han incorporado para abastecer la demanda que apareció, ya que antes no había seguro para dicho bien. Este seguro se incorporó en el seguro de hogar y te cubre robo dentro y fuera de tu domicilio, cubre si tenes un accidente y sos culpable por la vía de responsabilidad civil", explicó a Tiempo de San Juan Gustavo Ehulech, matrícula 81967, de la aseguradora MAPFRE.

Los robos, en números

Durante el primer semestre del 2019, cuando el coronavirus todavía no pisaba suelo Argentino y cuando ni siquiera podíamos imaginar una cuarentena estricta y obligatoria, la Policía de San Juan registró 841 denuncias por robo y hurto de bicicletas. Es decir que en promedio se robaron/hurtaron entre tres y cuatro bicis por día.

Al año siguiente, 2020, el primer semestre registraría un total de 685 bicis hurtadas/robadas, en promedio tres por día, un número alto, debido a que gran parte de ese tiempo el país estuvo bajo confinamiento estricto y sólo tenían permitido salir los considerados esenciales, como personal de salud, de seguridad, de los medios de comunicación, entre otros.

En 2021, por su parte, hasta el mes de julio se han registrado 684 robos/hurtos de bicis, tan sólo una menos que en el 2020.