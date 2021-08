Quién era Dante Pantuso, la leyenda del periodismo sanjuanino que falleció este viernes

Este viernes, el mundo del periodismo deportivo sanjuanino se vistió de luto por la muerte de Dante Orlando Pantuso, una leyenda en el ambiente que supo hacer una enorme carrera en la provincia.

En el año 2013 el "Flaco" como lo conocían sus amigos, dio una entrevista a Tiempo de San Juan en la que contó su historia de vida, su pasión por el deporte y los recuerdos de su infancia. La recordamos:

Soy leyenda

Por Jorge Balmaceda Bucci



Todos. Dante Orlando Pantuso abordó su pasión por el deporte desde todos los ángulos que puedan existir. El profundo sentimiento que profesa a esta actividad humana es innato en él. Desde chico practicó atletismo y con el correr de los años sumó a su vida el básquet, el fútbol, el motociclismo y alguno que otro deporte más. Trofeos y medallas de diferentes campeonatos descansan en su hogar y dan muestra de los logros obtenidos, pero las que siempre viajan con él son las incontables anécdotas recogidas en su andar como deportista. Una marabunta de momentos imborrables que vio aumentando su volumen en sus posteriores etapas de dirigente y periodista deportivo. El ‘Flaco’ Pantuso, como la mayoría le conoce, es una leyenda viviente.



En su infancia, a bordo de las típicas alpargatas que calzaba la mayoría de los pibes de la época, no se cansaba de jugar con sus amigos del barrio –su casa estaba ubicada en Sarmiento y Pedro Echagüe-. Fue en esta etapa donde vivió desde dentro, y con todas las ilusiones del mundo, los Campeonatos Evita. “Me volvieron loco, sin dudas me marcaron para toda la vida por todo lo que representaban en ese entonces”, recordó Dante, quien, además de firmar una participación destacada en la prueba del decatlón, tuvo la oportunidad de conocer al Gral. Juan Domingo Perón. “Fue en el ’52. Aún me acuerdo la emoción que sentí al verlo en la Inauguración del Autódromo Oscar Gálvez”, apuntó Pantuso.





Su estrecha relación con el atletismo – donde llegó a competir bajo su responsabilidad en un Campeonato Argentino con una luxación de tobillo- no fue una barrera para probar suerte en otros deportes. De esta manera, el básquet –bajo los colores de Urquiza- y el fútbol –ocupando los tres palos de Peñarol- pasaron a formar parte de las horas que semanalmente dedicaba al deporte.



Aparece el periodista



Pero este juego a tres bandas aún le daba margen de maniobra a su espíritu inquieto. Con la idea de ayudar a su querido atletismo -el menos difundido de los deportes que practicaba- Pantuso se acercó a Diario de Cuyo y le propuso ser un nexo entre éste y la actividad atlética de la provincia. Era el año 1958, y sin él saberlo, daba el puntapié inicial a su vida periodística, que el 5 de julio del ‘64, con su entrada efectiva al mencionado rotativo, se consolidó oficialmente.



Sin despegarse de la actividad deportiva, y ya por entonces corredor de carreras urbanas de motociclismo –llegó a ganar las famosas “6 horas” de Albardón y Santa Lucía-, el “Flaco” fue creciendo en su faceta comunicacional hasta convertirse, en 1967, en jefe de Deportes de Diario de Cuyo. Dos años más tarde, por orden de Francisco Salvador Montes –“fue como mi segundo padre”, apuntó Pantuso-, se mudó de medio y aterrizó en el diario Tribuna como secretario de Redacción. Allí estuvo hasta aproximadamente 1976, fecha en la que se desliga de la actividad periodística y asume el reto de ser el gerente de la tintorería La Japonesa, que meses antes habían adquirido sus amigos Lucho Román, Mario Pereyra y Rony Vargas.



La experiencia fue más que positiva. Pero en el ’79, tras recibir una nueva invitación de Diario de Cuyo, Pantuso retornó al ruedo periodístico. Durante los siguientes 16 años desplegó sus conocimientos en este periódico y también le tocó atravesar buenos y malos momentos. En 1980, su capacidad organizativa –desde siempre tuvo mucho de dirigente- lo convirtió en el cerebro de toda la logística del Mundial de Chile. Loncho Medina, por entonces presidente de la Federación Chilena de Hockey, le pidió el favor de que le ayudara –o mejor dicho, hiciera todo lo necesario- para que la cita mundialista se realizara en el país trasandino de la mejor manera. Con el permiso de Francisco Salvador Montes, Pantuso se instaló en Chile y en menos de una semana había dejado todo resuelto. “Me acuerdo que Loncho me preguntó a cuánto ascendían mis honorarios y yo le contesté que a un amigo no se le cobra”, dijo el actualmente jubilado periodista deportivo.



El momento más triste de su vida hay que ubicarlo en el ’83. En menos de 90 días enfrentó la muerte de su padre y su madre, dos fuertes pilares de su vida. “Me enseñaron a ser honesto, responsable y a tener siempre buen trato con la gente”, comentó Dante, quien en 1996 se sienta delante del micrófono de Radio Sarmiento. En el ‘75 tuvo una efímera experiencia en Radio Colón, por lo que su arribo a LV5 lo encontró con toda la ilusión de incursionar en el mundo radiofónico.



El Campeonato Sudamericanos de Clubes que le tocó compartir en el ’96 con el entrañable Dante Oscar Gómez Castro –“todavía no asumo que se nos haya ido Dante”, confesó Pantuso- y el Mundial Juvenil de Colombia del ’99 –donde transmitió la final en directo gracias a un acuerdo de colaboración con la Radio Caracol- figuran entre sus recuerdos más queridos.



El descanso del guerrero



Pisando el año 2002, después de mucho camino recorrido en el mundo periodístico, Dante, al que también hay que ubicarlo entre los creadores de la Vuelta a San Juan de ciclismo, dio comienzo a los trámites de jubilación. Un paso que terminó de concretarse dos años después, pero el ‘Flaco’ siguió colaborando con algunos medios.



El 13 de agosto de 2008 un ACV –Accidente Cerebro Vascular- alteró súbitamente su vida, pero con la ayuda de “mis familiares y grandes amigos encontré la fuerza para que ese ataque no me dejara postrado”. El año pasado el programa “Patinando” cerró su currículo. “Dije hasta aquí llegó mi amor. Se terminó el periodismo y el hockey sobre patines”, dijo el ‘Flaco’ a sus 76 años.

LA ANÉCDOTA



“En el 1978 Santos Álvarez, que era muy amigo mío, me pidió que por favor le hiciera los trámites para poder hablar con Menotti, que acababa de salir campeón del Mundo y estaba en Mendoza armando la selección juvenil que iba al Mundial de Japón. Hablé con el “Flaco” y me dijo que con todo gusto se juntaba con Santos. Ahí estuvieron los dos charlando un buen rato. Al final, ganamos el Mundial del 78 y parece que la conversación que tuvieron sirvió de algo. Es decir, que yo puse mi granito de arena”, comentó Dante entre risas.

LOS HEREDEROS



Dante es padre de tres varones y una mujer –Dante, Jorge, Claudio y Ana Gabriela- y disfruta a diario de los logros y ocurrencias de sus diez nietos –Jaqueline, Diana, Daniela, Virginia, Valeria, Camila, Franco, Dante, Valentina y Delfina-. Algunos de ellos como están metidos en el mundo de los medios. “Me tienen entre algodones”, afirmó entre risas Pantuso.

• 54 AÑOS DE PERIODISMO.

• PERSONALIDADES COMO MARADONA, BONAVENA Y MENOTTI FIGURAN EN SU LISTA DE ENTREVISTADOS.

• 19 MUNDIALES DE HOCKEY SOBRE PATINES CUBIERTOS.

• EN 2004 LE PUSIERON SU NOMBRE A LA SALA DE PRENSA DEL ESTADIO ALDO CANTONI.