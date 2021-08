La variante Delta ya está en Mendoza y otras provincias: qué pasa en San Juan

"Hasta el momento no nos han reportado de que haya variante Delta en San Juan", dijo este miércoles el Jefe de la División Epidemiología de Salud Pública, Raúl Vallejos. El dato no es menor porque se considera inminente el anuncio de la circulación viral en Argentina de esta variante de COVID, que es mucho más agresiva que la original, debido a casos que surgieron en diferentes puntos del país. Para que haya circulación comunitaria, debe darse que no se pueda establecer un nexo epidemiológico, que se desconozca dónde se contagió un enfermo de coronavirus. Por otro lado, se acaba de conocer muy cerca de los sanjuaninos, en Mendoza el primer caso de Delta, de una mujer que llegó de España con su familia y cumple el aislamiento correspondiente.

"Evidentemente como fue pasando con la original y luego con las distintas variantes empieza en las grandes urbes a haber circulación comunitaria y ahí se presentan otros problemas a las provincias, que es no sólo el arribo de personas que vienen del exterior que pueden ser portadores, sino con la circulación comunitaria. Las fronteras son más permeables ahora, hay menos controles, y siempre está el riesgo latente de que puedan ingresar alguna variante como ha ocurrido", analizó Vallejos en diálogo con Radio AM 1020.

Remarcó que para contrarrestar los síntomas de estas nuevas variantes, se sigue haciendo una fuerte campaña de vacunación para que los garantice a los contagiados que no pasen a un estadio grave o que no mueran.

En el marco de contener lo mejor posible el ingreso de variantes, se vienen haciendo estudios de casos "raros" en el Instituto Malbrán, que envían los distritos periódicamente. Desde San Juan, explicó el funcionario, se mandaron muestras de pacientes que llamaron la atención, por ejemplo reinfecciones o personas ya vacunadas o con un desenlace no esperado.

Según dijo, "hemos remitido de junio a agosto y esta semana hacemos el tercer envío. Son casi 100 muestras en total. y nos marca una tendencia. Los primeros envíos son variantes NO VOC, es decir, identificadas pero sin consecuencias significativas. La variante que más casos presentó en San Juan es la Alpha, de Estados Unidos, y en los últimos y acumulados, la mayor parte es la Lambda o Andina de Perú o Chile y en segundo lugar la Manaos, en tercer lugar sigue habiendo variantes NO VOC y en cuarto lugar la Alpha". Es decir que hoy la variante más presente en San Juan es la Lambda (Andina). Para estos estudios se definen "variantes de interés" (VOI) y "variantes preocupantes" (VOC).

Hubo un caso que llamó particularmente la atención en San Juan a principios de agosto fue el de un joven que había llegado de Estados Unidos pero desde el Malbrán nunca respondieron sobre su caso lo que hace suponer a las autoridades sanjuaninas que puede ser por dos razones: que haya dado negativo el escaneo de Delta o que no se haya podido realizar el estudio genómico que es muy complejo.

Vallejos explicó que "nosotros enviamos las muestras pero deben tener determinados requisitos. Primero hacemos PCR y observaciones, debe tener carga viral muy alta y un CT bajo, es decir que sea de los primeros ciclos, que se puede asociar con los primeros días de infección. Nosotros enviamos una muestra de una persona que estuvo en Estados Unidos, entró con PCR negativo y dio CT alto que significa que está al final del ciclo. Esa muestra no la hemos podido procesar, la secuenciación genómica no se puede llevar a cabo porque la cadena de RNA debe estar completa para su análisis".

Y se explayó: "Cuando nosotros detectamos el caso, ya estaba terminando el ciclo, no sabemos cómo abordó el avión si ya estaba enfermo, en algunos países se dice que se comercializa con los resultados para que no pierdan el vuelo, pero eso no es tema nuestro. Si bien no se pudo secuenciar, porque no nos han respondido y ya pasaron más de dos semanas del envío, esta persona cumplió el aislamiento y se fue con dos PCR negativo a su casa".

San Juan acaba de mandar 15 muestras al Malbrán, dos de ellas que están mirando de cerca, uno por la presentación que tuvo la enfermedad y otro que vino de una provincia donde hay fuertes sospechas de hay circulación viral, que es Córdoba. Sobre el resultado de este nuevo muestreo, Vallejos estimó que "no creo que haya resultados sobre las variantes originales. La preocupación con Delta es por la alta tasa de contagiosidad, que tiene carga viral 100 o 200 veces más alta que las otras variantes que ya eran el doble de agresivas que la original".

Focos Delta en varios puntos del país

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, llegó ayer de Moscú y dio definiciones sobre la variante Delta en la Argentina: “Al momento tenemos aislados 202 casos, 180 están relacionados con viajes o contacto con viajeros, otro grupo está vinculado con un aglomerado de contagios en Córdoda y falta identificar el nexo epidemiológico de unos 10 casos”. En palabras de la funcionaria, uno de esos casos puede llegar a convertirse en el primer caso de transmisión comunitaria de la variante Delta en el país.

Más temprano, el ministro de salud bonarense, Nicolás Kreplak, informó que un paciente del gran Buenos Aires que vive en Lanús se contagió de la variante Delta sin nexo epidemiológico con viajeros y lo consideró un caso ocasionado por transmisión comunitaria.

Según explicó el funcionario, el paciente se contagió en su ámbito de trabajo: “Hay un caso del día de ayer de una persona sin nexo con viajes, lo que se llama transmisión comunitaria. Vive en Lanús pero trabaja y se contagió en la ciudad de Buenos Aires donde desempeña sus tareas laborales”. En el transcurso de la tarde, fuentes oficiales confirmaron que los casos confirmados en la ciudad de Buenos Aires sin relación con viajeros son 10, uno de los cuales vive en Lanús, pero se contagió en la Capital Federal. Además, de esa decena total, dos personas se contagiaron por ser contacto estrecho. Aunque la información se mantiene en estricta reserva, dos pacientes son empleados de la Biblioteca Nacional.

Pese a estas declaraciones, aún el Ministerio de Salud de la Nación no confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta en el país. Algo inminente, pero que todavía fue no oficializado.

Por otro lado, el lunes el Gobierno de Mendoza confirmó que detectaron el primer caso de variante Delta en la vecina provincia. Se trata de una mujer de 57 años que ingresó al país el 3 de agosto por el aeropuerto de Ezeiza, procedente de España. Como se sabe el origen del contagio, en la vecina provincia no puede hablarse de transmisión comunitaria.

(Con información de Infobae)