Imperdible viral sanjuanino: con una conocida canción les cuenta a sus padres una tremenda decisión

Hace más de 20 horas una sanjuanina, Valentina Castronovo, comenzó a hacerse viral en Instagram. Es que usando una conocidísima canción les dio a sus padres una noticia que sin dudas muchos no quieren oír. Y la reacción de ellos es imperdible.

En ese tiempo, el video ya tuvo más de 3100 reproducciones. La joven de 18 años estudiaba la carrera de Comunicación Social, cursaba el 1º año pero hizo marcha atrás. Usando su guitarra, comenzó a entonar la clásica canción "La Guitarra" de Los Auténticos Decadentes, y le cambió un poco la letra para informarles a sus progenitores que había dejado la facultad.

Cuentan sus allegados que Valentina no estaba cómoda con la carrera, no se encontraba. Su padre, abogado; su madre, profesora de inglés; y tras el desopilante video los tres tuvieron una charla.

Usando frases como "me equivoco en la letra, estaba más nerviosa que monja con atrazo", en una de las partes escritas sobre el video, esta muchacha pone lo mejor de su voz para dar la mala noticia. Los padres primero la escuchan atentamente, pero cuando llega el momento clave, sus rostros se transforman.

"En fin, si es cierto que dejé la facultad, probablemente empiece el año que viene y con la misma carrera pero por ahora he estado media complicada y encima es un año re de mierda para empezar. Me entendieron como siempre lo han hecho y eso es lo que me deja tranquila ?", dice en el video esta joven sanjuanina.