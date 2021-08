El desgarrador pedido de la madre de la motociclista herida en Rawson: "Sus tres hijos la necesitan"

Este lunes por la tarde un terrible accidente de tránsito dejó al borde de la muerte a Yésica Catalini, una motociclista de 38 años que iba a bordo de una moto que impactó contra un auto Volkswagen Voyage, guiado por Zulma Orellano.

Yésica manejaba e iba acompañada por su hermana Valeria y una bebé de 2 años pero a la peor parte se la llevó ella. Por estas horas, la mujer pelea por su vida en el Hospital Rawson y su madre salió a aclarar todo sobre su estado de salud.

"Es mentira que ella ha muerto, yo la fui a ver hoy y hasta ahora sigue todo igual", dijo la madre de Yésica en diálogo con Radio del Sur.

La mujer, pidió a la gente que "se aseguren antes de hablar porque me duele".

"Yo estuve rezando para que mi hija no me deja a mí y no deje a sus tres hijos. Yo la necesito, mis tres nietos la necesitan más porque yo soy una mujer grande y no tengo la fuerza para cuidarlos", dijo muy angustiada la anciana.

El accidente de Yésica fue en la intersección de Cecilio Ávila y España, por motivos que aún se investigan, chocó su moto contra un auto y salió despedida. En redes sociales, se difundió la falsa noticia de su muerte y generó el enojo de la familia.

"Espero que todo esto se rectifique", concluyó la madre de la joven.