Revuelo en las redes por el posteo de un gimnasio sanjuanino: lo acusan de machismo

Corren nuevos tiempos. Las precambricas publicidades ya no son naturalizadas, o lo son de una manera diferente. La manera de dirigirse a los consumidores mutó hacia un aparente respeto a las lecturas del feminismo. Un gimnasio sanjuanino quedó en el centro del debate actual sobre la relación actividad física/cuerpo hegemónico por la publicación en las redes sociales de una publicidad.

Es un conocido espacio de entrenamiento físico el que posteó en su cuenta de Instragram una imagen que generó casi un unánime rechazo. Sobre la foto de una mujer, en blanco y negro, escribieron: "Faltan 5 meses para que comience el verano, ¿y aún no empezaste a entrenar?". Luego estaba acompañada por una breve descripción: "Te traemos un plan de 5 meses para que llegues al verano en tu mejor versión. Contáctanos por privado y nuestros profes te asesorarán en cada una de nuestras actividades".

Los seguidores del gimnasio fueron a la yugular. Quizá el comentario más leve fue "che, me parece que no da". Y uno de los más argumentados fue "increíble cómo te imponen un estándar de belleza, que un gimnasio hiper conocido publique ‘5 meses para que llegues al verano’ me parece una falta de responsabilidad y conciencia enorme. Una publicación anterior habla de los ‘cuerpos de verano’ como si hubiesen cuerpos que lo son y otros que no".

Otro comentario, aludió a la vejez conceptual de la publicidad. “Miil formas tienen de promover la importancia de la actividad física, eligen justamente la peor. Siglo 21... Posta seguimos con llegar al verano? Increíble”.