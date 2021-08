Los trabajadores de Garbarino comenzarán a recibir parte de los pagos adeudados

Este martes se conoció la triste noticia de que la sucursal de Garbarino en la Peatonal de San Juan, cerraba sus puertas para siempre. En el medio, hay deudas de alquiler y con los salarios de los trabajadores de la cadena de electrodomésticos en todo el país y también en la provincia.

Ahora se conoció que comenzarán a abonar parte de lo adeudado con los empleados. Esto será posible gracias a un acuerdo entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con este acuerdo se liberaron $225 millones que serían usados para comenzar a saldar la deuda con los trabajadores. "Este miércoles vamos a tener mayores precisiones pero la suma que recibirán apenas cubriría lo que les deben de abril más parte de mayo", explicó a Diario la Provincia, la secretaria gremial del SEC, Mirna Moral.

Así las cosa, cada uno de los empleados de Garbarino recibiría un depósito de unos 60 mil pesos en sus cuentas, como parte de los salarios que no se pagaron.

En San Juan, esos salarios ascienden a unos 200 mil pesos por cabeza que Garbarino debe pagarles. A eso, se le suma la antigüedad que cada uno tenía en la empresa.

"Se conocía la voluntad de la empresa de pagar pero no tenían fondos. Los trabajadores siguen luchando y ninguno se considera despedido pese a no estar en actividad porque cuando no tenían sistema, no había stock y ahora, no hay local en la Peatonal", concluyó Moral.