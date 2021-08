Otra denuncia, ahora en la Justicia Federal, a los sanjuaninos que llegaron del exterior y no fueron a un hotel

Se le vienen más problemas a la familia sanjuanina que llegó a la provincia desde España y no aceptó cumplir el aislamiento en un hotel. Ya tiene una denuncia en un juzgado local, pero se le avecina otra en la Justicia Federal. La jefa de la Delegaciones de Migraciones en San Juan aseguró que el lunes próximo harán la presentación judicial en el fuero federal. También expresó que no fue el único caso en la provincia, aseguró que ya hubo otras cuatro denuncias penales contra personas que viajaron al exterior y que, a su regreso, no cumplieron con la norma.

El caso de Jorge Palmés y su familia despertó la polémica. Y fue porque se resistieron a cumplir la cuarentena obligatoria de 7 días en un hotel, tal como lo establece el decreto provincial. La norma exige que, en el marco de las medidas sanitarias para combatir la variante Delta del Covid 19, toda aquella persona que venga del exterior con destino a San Juan está obligada a aislarse en un hotel durante ese periodo.

El ingeniero junto a su mujer y su hija llegaron de España el lunes 9 de este mes y, pese a la orden de aislarse en un hotel, decidieron alojarse en su domicilio de Capital. Desde el Gobierno trataron de persuadirlos mediante intimaciones, pero no hubo caso. Eso motivó que las autoridades sanitarias los denunciaran en el Tercer Juzgado Correccional, a cargo de la jueza Mónica Lucero, que ahora los investiga por la posible infracción al artículo 239 del Código Penal Argentino. El mismo sostiene: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Palmés dio sus explicaciones. Aseguró que “no que quisimos burlar la seguridad. Jamás hemos desobedecido hacer el aislamiento, solamente solicitábamos hacerlo en mi casa de manera excepcional. También sostuvo que presentaron certificados médicos que acreditaban que padecían estrés y no “podían tolerar” estar en la habitación de un hotel sin salir durante 7 días.

Agregó que “yo les dije que nosotros no estábamos poniendo en riesgo la salud de nadie porque estamos con vacuna Pfizer y tenemos dos PCR negativos. La salud pública no se estaba poniendo en riesgo, pero, si me están obligando a que yo ponga en riesgo la salud de mi familia. A la hora de elegir, no me quedan dudas de qué voy a hacer". Fue así que eligieron quedarse en su casa y continuaron haciendo caso omiso a la disposición provincial. De todas maneras, dispusieron que la Policía que visite la vivienda tres veces al día para controlar que los Palmés no salgan del perìmetro de la propiedad.

Ahora deberán afrontar una causa penal en el fuero local, pero no es la única. Elena Peletier, la titular de la Delegación de Migraciones en San Juan, aseguró que “nosotros vamos a esperar hasta el lunes próximo para hacer la denuncia correspondiente en la Justicia Federal, como corresponde”. El organismo es el encargado de brindar datos sobre todas las personas que ingresan al país y que tiene como destino San Juan, a partir de la cual se activa el protocolo en otros organismos provinciales para controlar a esos viajeros y alojarlos en hoteles para su aislamiento.

La funcionaria explicó que no es el único caso. Señaló que, a fines de junio pasado, el organismo hizo cuatro denuncias contra personas que llegaron a San Juan desde el exterior y no quisieron cumplir el aislamiento en hoteles. “Si alguien se resiste a hacer el aislamiento en hoteles, violando la disposición, normalmente es la provincia la que denuncia el caso en la justicia local. Nosotros lo hacemos ante la Justicia Federal y ya hemos hechos varios casos que no trascendieron”.

Peletier reconoció que hay resistencia. “Muchos vienen pensando que van a cumplir el aislamiento en su domicilio, pero después se los persuade. Porque hay un decreto provincial que exige y ordena que deben hacerlo en hoteles. La gente entiende que es una cuestión de salud que compete a todos. Cuando se los convence, se los traslada rápidamente a hoteles. Salvo en este caso –por la familia Palmés-, en el que no han logrado en ningún momento que se trasladen y por esa razón los denunciaron en la justicia local. Nosotros, desde Migraciones, haremos lo mismo en la Justicia Federal. Falta que los funcionarios de la provincia me envíen la información y, si siguen en esa postura, el lunes vamos a formalizar la denuncia en base al decreto nacional y provincial.