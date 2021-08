Falleció Dylan, el pequeño "guerrero" que conmovió a San Juan con su historia

La historia de Dylan Arias es de lucha. Recién nacido sobrevivió contra todo pronóstico a la meningitis bacteriana. Los médicos le dijeron a los padres que no pasaba la noche y aún así el cuerpo del pequeño combatió con todas sus fuerzas. Pero, dos años después, el corazón no resistió más. El lunes falleció y las redes se llenaron de mensajes de despedida.

Dylan sufrió peregrinaciones por hospitales, inyecciones, e intubaciones. El malestar, ahora, cesó. Sus padres, Leslie Videla y Matías Arias, se expresaron en facebook. "Vuela alto mi Dylan, te amo. Ya estás descansando en paz", escribió el papá.

En tanto, la mamá publicó: "Dejaste un vacío tan grande mi vida, me dejaste sola mi amor, gacias por dejarme ser tu mamá, gracias por cada beso que me dabas, gracias por cada abraza, gracias por cada sonrisa, gracias por enseñarme a ser más que tú mamá".

Amigos íntimos de la familia también compartieron su dolor. "Me va a doler el alma no verte y ni haberte conocido por tema de laburo mío y eso me cuesta pensar que pude ser un tío ejemplar para vos pero si te prometo estar con tus padres y ayudarlo en lo q pueda sinceramente yo voy a estar como ellos estuvieron conmigo no te olvidaré", dijo un íntimo de Arias y Videla.