Perdió a su mamá en un accidente en Rawson, abrió su manicura y ahora intercambia trabajo por juguetes

Una joven sanjuanina, Daiana Pujado, de 28 años, tuvo una gran idea para aportar a la felicidad de aquellos niños que no tienen la posibilidad de recibir un juguete en su día. Se le ocurrió ofrecer uno de los servicios de su manicura por un juguete. Tiene pensado entregarlos el domingo 15 de agosto, en principio, en la plaza de Villa Krause, en Rawson.

Lamentablemente, hace un par de años Daiana perdió a su mamá en un terrible accidente de tránsito en Rawson. Sin embargo, salió adelante y decidió emprender su propio comercio. "Estuve casi dos años sin trabajo, no conseguía nada, así que decidí empezar con lo que siempre me gustó: la manicura", relató la joven.

Daiana, en su salón.

Caprichosas, es el nombre de su comercio, el que empezó a funcionar el 20 de marzo último. "Sobre la idea de dedicarme a la manicura surgió porque, en realidad, siempre fui coqueta del pelo, las uñas, pestañas y maquillajes. Lo de las uñas específicamente era en algo que ya estaba participando, siempre era de concurrir a otros salones para realizarme manicura, hasta que se dio mi oportunidad", expresó la joven.

Agregó que simplemente se propuso tener su propio salón y ese sueño, de a poco, se terminó convirtiendo en realidad. "Me capacité bastante, hice varios cursos. Igual, sigo aprendiendo y estoy super agradecida con cada clienta que ingresa al salón. Ya somos un gran equipo", dijo.

El salón de manicura.

Esa alegría y felicidad que le generó el abrir su propio local de manicura y tener, en cuatro meses, una clientela "super linda" -como ella la denomina-, buscó compartirla con los demás. En este caso, su idea fue intercambiar uno de sus servicios laborales por un juguete, teniendo en cuenta que en dos semanas se celebra el Día del Niño.

"Pasé por momentos muy difíciles y, pensando en eso, me propuse hacer felices al menos por un instante a los niños por lo que se acerca su día. Y también a ellos porque en estos tiempos de pandemia fueron los protagonistas. Estuvieron encerrados bastante tiempo, sin ir a la escuela, sin ver a sus amigos, sin salir a jugar, etc", contó Daiana.

"Day", como dice en su ambo, en el salón.

¿De qué manera les "sacará una sonrisa"? A Daiana se le ocurrió intercambiar uno de sus servicios de manicura por un juguete. Concretamente, el servicio se llama "Esmaltado Semipermanente" y, en su local, en Villa Krause, Rawson-, tiene un costo de $700. Pero, en estas dos semanas, lo cambiará por un juguete. Ahora bien, la idea es que el juguete sea nuevo o, al menos, esté en buenas condiciones. "No puedo comparar el precio del servicio con un juguete porque hay gente que no lo puede pagar $700 por un juguete. Puede ser cualquier juguete, no le voy a poner precio, que traigan lo que puedan, preferentemente nuevo, si es usado que no tenga mucho tiempo de uso, que vengan limpios y que los traigan en condiciones", afirmó la joven.

Esmaltado Semipermanente.

¿En qué consiste el servicio? Tal como lo describió y como su nombre lo indica, se trata de volcar esmalte semipermanente sobre la uña natural. No se expone, ni se coloca gel. Incluye el servicio de manicuría rusa, preparación de la uña, manicuría rusa combinada y decoración en dos uñas (en una uña por mano). No incluye pedrería, dijes o strass. Esmaltado Semipermanente

Este esmaltado se diferencia del esmalte común ya que este último debe secarse con el aire, ventilador, moviendo las manos o soplando las uñas durante un tiempo. El semipermanente es un esmalte ultravioleta y se seca en un minuto en una cabina también ultravioleta. Esmaltado Semipermanente.

Cabe destacar que para recibir el servicio, se debe sacar un turno. No es por orden de llegada. Para coordinar la cita previa, deben comunicarse al celular de Daiana: 2646309254. Para ver el resto de sus trabajos, pueden dirigirse a sus redes sociales. En Facebook, la encontrarán como Dai Pujado; mientras que en Instagram, como @CaprichosasSj.

Por otro lado, contó que ya tiene varios turnos de mujeres que llevarán un juguete, pero aún hay varios lugares vacantes. Su salón está ubicado por calle Recabarren, entre calles Dr. Ortega y República del Líbano, manzana D, casa 7, en Villa Krause, Rawson. Está abierto de las 10 a 22 horas, de lunes a sábado. Otro de sus trabajos.

También, resaltó que hay mujeres que llevaron juguetes sin pedir el servicio, y destacó que aquellos hombre que quieran donar juguetes, pueden hacerlo tranquilamente, llevándolos por el salón. Por último, agradeció a su familia por el apoyo: "Esto se hizo posible gracias a mi mamá Isabel que es mi ángel y me guía siempre, gracias a mi papá algo importante en mi vida, mi mano derecha y quien ahora en todo me apoya. Y sin pasar por alto a mi pareja y mis dos pequeños que son quienes me aguantan con mis horarios principalmente".